【孕媽扮靚】雨僑陀第二胎即將卸貨　索媽分享孕婦護膚化妝染髮心得

▲ 索媽雨僑分享孕婦護膚化妝染髮心得。

懷第二胎的雨僑即將「卸貨」誕男嬰，昨日就在社交平台分享「弟弟我們很快就要見面了」。雨僑在整個妊娠期依然靚爆，經常分享美美的孕照，日前她表示即將誕B閉關有時間撰文，無私分享了自己在懷孕期間的護膚扮靚心得，值得各位孕媽參考。

37歲藝人雨僑（Ava）與羅力威結婚育有2歲女兒Harper（哈啤），一家三口快要變成四口，雨僑早前staycation舉行的產前氣球揭曉BB性別，正式對外宣布第二胎懷了男B。她昨日（26日）在IG有感而發，難抵佗B的不適，卻又明白這是懷孕的過程。「這是一趟孤獨又甜蜜的旅程，弟弟我們很快就要見面了」。

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分享孕婦護膚化妝染髮心得

即將臨盆腹大便便的雨僑近日留在家多休息，直言「好明顯閉關就得閒寫字」，撰寫有關「孕婦護膚化妝染髮的不專業最終整理 」，以回應讀者希望她整理的內容，分享個人心得如何做位美麗孕媽。

雨僑提及在兩次懷孕期間，經常看台灣著名婦產專科醫生蘇怡寧的網上分享，當中對於醫生破除很多有關孕婦迷信，如像懷孕初期不要染髮之說是沒根據，叫各位孕婦放輕鬆，她看後大感痛快。

▲ 雨僑影了很多靚孕照。（IG圖片）

只作基本護理

索爆孕媽雨僑對於扮靚有心得，她在懷孕時會避開含有hydroquinone（對苯二酚）、Retin-A（視黃醇）、Salicylic Acid（水楊酸）、dihydroxyaceton（二羥丙酮磷酸）、Retinols（A醇）、Phthalates（鄰苯二甲酸酯）、Estradiol（雌二醇）、Idebenone（艾地苯醌）、部份香薰精油等等的產品，

基本上呢段時間連無孕忌、用開嘅産品都可能會敏感，所以，我都係基本護理居多，而美白淡斑、進取嘅抗衰老同去角質都要小心。

由於選擇不多，她個人覺得不用心急在懷孕時美白，如果想找安全產品，可考慮一些專業、有專人回覆有關問題的品牌。香薰精油類可以暫時不用，因為種類、濃度不一會帶來不同效果，雨僑自己有用一些註明孕婦安全可用的精油産品。

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照樣化妝染髮

化妝染髮方面，雨僑明白有孕婦見到自己樣殘而不開心，又或有工作需要需妝扮，大可在化妝前用好的防曬及搽base隔層打底，然後正常化妝。她在懷第一胎時買了一堆有機化妝品，但妝感不算靚，顏色麻麻地，最後「都係隔一隔就用番平時嗰啲」。

如孕婦想染髮方面，雨僑建議用一些標明孕婦安全產品，並做好頭皮防護，當中黑色的選擇會多些，處理白髮問題不用擔心，如果想要玩顔色，雨僑建議跟髮型師商量。帖文中，雨僑亦有加Hashtag分享孕期自用的護膚品牌和染髮劑，供各位孕婦參考。

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責任編輯︰王明芳