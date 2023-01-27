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【撤隔離令】醫學會：全港有4千名家庭醫生　料足以應付確診者需求

社會 16:06 2023/01/27

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醫學會會長鄭志文相信家庭醫生足以應付需求。(資料圖片)

新冠感染者隔離令下周一起取消，市民屆時無需呈報快測確診個案，如需獲病假就要到家庭醫生取得醫生紙。醫學會會長鄭志文今（27日）於電台節目表示，現時每日大約有2千宗確診，而本港有4千多名家庭醫生，不擔心診所難以應付個案。鄭志文指，建議求診人士早些通知醫生懷疑確診，以便作出安排，避免患者與高危群組同時存在。

鄭志文表示，不少醫生都有為新冠患者診症，由於部分病人並無做快測，亦有病人在診治初期是陰性，翌日確診。 他認為，最重要是戴高規格的口罩，如患者本身戴好口罩，傳染情況極低。另外不少診所均有預約安排，為長者或有特別長期病患人士安排較方便的診症時間。他建議，求診人士早些通知醫生懷疑確診，以便作出安排，避免患者與高危群組同時存在，例如接種疫苗的病人或孕婦。

對於新冠病人可獲病假的準則。鄭志文指，主要視乎病情或工種，如要照顧高危病人、護老院照顧者、處理食物或處理重型機器等，通常會考慮給他們多一兩天病假。

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記者：陳展棋

 

 

 

 

 

 

 

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