【減肥大作戰】脂肪囤積一部位最危險　醫生教「4句口訣」減體脂

▲ 脂肪囤積一部位最危險！醫生教「4句口訣」減體脂，胖男實測1年減130磅。

減肥除了看體重變化，更重要的是減體脂、避免過多内臟脂肪囤積。台灣減肥專科醫師邱正宏指出，脂肪若大量囤積在人體一部位，將對健康造成嚴重風險。

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邱正宏在《健康2.0》節目中提到，人體脂肪主要作用儲存熱量，可分為皮下保暖及保護內臟不受衝擊。但醫師提醒，過多脂肪會引起全身慢性發炎，尤其在「肚子」囤積脂肪是最可怕的一種，證明體脂大量囤積在内臟，會對健康構成危險。

「4句口訣」有效減脂

邱正宏再分享案例，他指出曾有一名男患者詢問他如何解決「蝴蝶袖」問題。醫師觀察到患者皮膚鬆弛的問題明顯是因大幅度瘦身所致，詢問之下得知，患者曾經非常肥胖，體重達264磅，並僅用一年時間便減去130磅。醫師歸納總結了患者執行的減肥内容，不少是藉著看似微小的舉動，持續執行，逐漸令身體代謝變強。他將步驟簡化為「4句口訣」：

先戒飲料和甜食

澱粉換成蛋白質

若沒時間常運動

坐時腳要抬一隻

邱正宏再提醒，減肥期間除了三餐正餐外，要避免在餐間喝含糖飲料、吃點心等，增添額外熱量。平常即使坐在辦公室辦公，也要把握運動機會，例如有機會站著就盡量不要坐下；坐著的時間，可以一隻腳離開地面，騰在空中，幫助肌肉收縮，也是一種增加熱量燃燒的方式。

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責任編輯：羅嘉欣