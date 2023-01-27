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【博彩稅】馬會漏夜駁斥新民黨倡增足球博彩稅　葉劉指對馬會反應感費解

政治 16:11 2023/01/27

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葉劉淑儀指，提高足球博彩稅只是輕微影響收入，不影響賽馬業務。（資料圖片）

新民黨建議增加香港足球博彩稅至80%，卻遭馬會駁斥，指將破壞馬會成功經營模式及損害公眾利益。新民黨主席葉劉淑儀回應指，過去也曾提出相關建議，對馬會今次反應感費解。

葉劉淑儀今日出席電台節目時回應指，提高足球博彩稅是增加稅收的一個手段，形容馬會在博彩市場「寡頭壟斷」，疫情期間收益不少，提高足球博彩稅只是輕微影響收入，亦不影響賽馬業務。

她指，馬會影響力很大，與政府關係密切，很多高官是名譽遴選會員，部分人離開政府後就轉到馬會擔任高職，指政府最終也未必提高稅率，葉劉淑儀說，「我哋客觀啲提出意見啫，唔使咁大火氣嘅。」

新民黨建議上調足球博彩稅至80%，稱可增加政府庫房收入，但賽馬會昨晚發稿指，有關建議指將破壞馬會行之已久的成功經營模式，並損害香港的公眾利益。

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責任編輯：關景騰

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