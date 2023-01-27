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【天龍八部之喬峰傳】王君馨演反派「馬夫人」康敏　Grace感恩獲甄子丹稱讚

娛樂 16:45 2023/01/27

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《天龍八部之喬峰傳》

甄子丹監製、導演及主演的《天龍八部之喬峰傳》內，「馬夫人」康敏一角，而今次飾演此角的正是在由選美後在電視中為人熟悉的王君馨（Grace）。

君馨一年前離開電視台後，為挑戰自己而參加內地的跳舞比賽，當沒想到能不斷晉級的同時間，更收到了一個電話因而加入了《天龍八部之喬峰傳》。

君馨表示：「記得當時我還在參加比賽，收到了電話知道丹爺開新戲，問我可否傳送我的個人介紹給他，心想當然好！但也沒有想太多，點知沒過數天就收到劇組通知我選了我。」

【天龍八部之喬峰傳】甄子丹重新詮釋喬幫主　丹爺：拍打片已沒滿足感

甄子丹、王君韾（發相）

獲甄子丹稱讚

君馨得知被選中後，立即「做功課」，對康敏一角進行參考，到第一天開工，君馨說：「當見到丹爺，他問我知道什麼原因會選我嗎，他說是感受到我團火，還說他是想搵一個對工作有熱誠、有火的人，而唔係開工等收工的人；我好感恩丹爺對我講這番說話，聽到一個前輩讚自己，我同自己講就算辛苦都更加要盡力！」

首次跟甄子丹合作，君馨表示：「丹爺人很好，他在現場會跟你說演這個人物的情緒，會告訴演員鏡頭是怎麼拍你、你要為這個角色加什麼東西去令這個角色看出來更加精彩和層次；他也分享了好多自己的經驗，不過是秘密，唔能夠同大家分享，哈哈！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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