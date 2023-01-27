【死因研訊】41歲男玩滑翔傘遇難身亡　遺孀冀當局善用科技提升搜索效能

▲ 滑翔傘愛好者遇怪風失蹤5天後尋回不治死因庭開審。遺孀陳利珊。（陳靜儀攝）

41歲男子於2018年7月在大嶼山玩滑翔傘期間失蹤，搜救5天後被尋回後不治。死因庭今（27日）展開研訊，遺孀供稱搜救4天後仍無音訊，她憑地圖時間軸得出2個座標後告知搜救人員，惟對方稱證據不足和夜間搜索有風險而沒有即時派員搜救，至翌日終尋回死者。陳稱起初依賴當局救援，隨著時間流逝，終覺要「自己老公自己救」。遺孀坦言希望藉研訊令將來的搜索有改善，幫助其他有親友失蹤的人，並慨嘆丈夫是一個「鍾意飛嘅人，感恩佢喺佢鍾意做嘅事度過身」。

死者鍾旭華（終年41歲），生前為電子貿易公司東主，是香港滑翔傘協會會員，具中級飛行員資格。死者於2018年7月22日在大嶼山起飛場駕駛滑翔傘時失蹤，至同月27日被尋回後送院不治。遺孀陳利珊供稱，死者於2014年接觸滑翔傘，曾在外國受訓及考獲相關執照，幾乎每周都會玩。

陳供稱，於7月22日晚上接獲傘友通知，死者玩滑翔傘後失蹤。陳翌日返港，當局搜索4天不果，至26日陳的友人憑死者的Google帳戶的地圖時間軸（Timeline）功能得出2個疑為死者的座標，並告知搜救人員，惟對方稱證據不足和夜間搜救有危險而沒有即時派員搜救，翌日中午飛行服務隊出動搜救，半小時後在距離座標約20米範圍內尋回死者。

陳供稱，明白晚間搜索有困難，亦感謝各方努力搜索，但稱起初依賴當局救援，隨著時間流逝，終覺要「自己老公自己救」。陳指，最大心願是善用科技令資源更有效地運用，最希望透過事件令將來搜索有改善，陳亦慨嘆丈夫是一個「鍾意飛嘅人，感恩佢喺佢鍾意做嘅事度過身」。

陳憶述，死者當日裝備齊全，相信死者已盡了最大努力救自己，認為死者飛行時遇上突變風不可預料，「只可以話唔好彩」。陳又哽咽事隔4年才有死因研訊，坦言每晚也夢到開庭，希望透過研訊幫助其他有親友失蹤的人。

死者2名已故傘友吳柱平及李潤波供詞指，當日在起飛場遇見死者，死者尾隨在吳起飛後出發。起飛前，吳看見遠處有雨雲，決定盡快起飛，並計劃在長沙沙灘降落。惟飛行不久後，雨雲越來越近，吳遂提早下降。

吳指當時風力增強，他沒有留意死者去向，自己亦被強風吹離，最終需要順著風向在貝澳降落。尾隨死者起飛的李亦遇上強風，最終急降貝澳沙灘。2人在當晚才得知死者失蹤。

香港滑翔傘協會安全主任趙浩南供稱，本港沒有法例規管滑翔傘活動，協會在2012年已曾與民航處商討立法，但至今仍未成事。趙亦指，死者在事故前已使用涉事滑翔傘約100小時，傘繩或會因老化而不適飛行，死者曾稱會安排檢查，但未檢查已出事。趙表示，部分廠商的保養建議使用2年或飛行時數達100小時便須送廠檢查。

時任大嶼山南分區指揮官唐百旋的供詞指，搜救工作由消防主導，警方負責調派人手協助。死者失蹤翌日，電訊商指長洲及石鼓洲的發射站收到死者的手機訊號，但警方到該處搜索亦無發現。唐指，警方連日調配水警、機動部隊等連日在長洲、芝麻灣、喜靈洲等一帶搜索亦無發現。

唐承認，死者所在位置與手機訊號距離相差甚大，唐指電訊商後來解釋定位準確度會受山和水影響。唐亦承認在是次意外才首次得知手機訊號會受山、水影響，遺孀對於警方仍依賴手機訊號尋人感到「好詫異」。

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聆訊下周一(30日)續。

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記者：陳曉欣