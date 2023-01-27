【有洋蔥】旅巴司機勇救21乘客命喪火海　13歲女兒發文讚爸爸是英雄：來世再當父女

▲ R.I.P.

台灣苗栗縣大年初一（22日）發生的6車連環相撞，造成2人死亡及9人受傷嚴重車禍，其中楊姓旅巴司機勇救21名乘客，但自己卻葬身火海，他的13歲女兒，在網上發文悼念爸爸，讚他是英雄，並會強迫自己長大，面對爸爸離世的事實，很多網友看完後都感到心酸。

最新影片推介:

該名48歲司機楊姓旅巴司機，在發生意外後，第一時間立刻打開車門協助車上21名乘客逃生，但自己卻因為被夾在變形的駕駛座內，趕不及逃生活活燒死。留下年邁母親及年僅13歲的女兒。

▲ 全架旅巴陷入火海。

女兒在透過父親的社交網facebook發文，並分享自己和爸爸的合照，公布爸爸的死訊，強調爸爸是個英雄，但爸爸突然身亡，也讓她很迷茫、很難過、不敢相信這是真的。但自己必須面對爸爸走了的事實，強迫自己長大，雖然曾約定好一起做很多事，但是這些事已經沒法完成了。看罷令人心酸。

▲ 女兒發文悼念父親。

最後楊小妹妹許下願望：「希望爸爸一路好走，不要忘記我們，來世再當父女吧，我會永遠愛你。但看著爸爸的臉書相簿內幾乎都是我的照片時，我又哭了。」

網民為小妹妹打氣

網民看後紛紛心酸說：「哭了」、「看哭我了」、「真的令人鼻酸!」，「真的很想罵三字經、害人不淺啊！酒駕！！！」，許多網友也留言安慰說：「妹妹加油，您父親真的很偉大，大哥一路好走」，「妳爸爸真的很棒 妹妹妳要加油！」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳