【儲印花】7-Eleven X Sanrio情人節限定雙層杯　粉色浪漫風Hello Kitty迷必入手

▲ 7-Eleven 推出甜蜜限定 Sanrio characters「Love² 雙層杯」。（店家提供）

情人節將至，今個二月，7-Eleven會聯同４位 Sweet 爆人氣 Sanrio 角色，包括 Hello Kitty、My Melody、Kuromi 及 Little Twin Stars，推出情人節專屬的甜蜜限定Love² 雙層杯，並於２月１日7am起於7-Eleven分店換購，粉絲定必要把握機會換購心水款式。

Sanrio characters 限量版Love² 雙層杯的前面、背面及杯蓋上，都印上精緻角色及印花圖案，例如有紅色主題的Hello Kitty，杯身還有好朋友 Tiny Chum，非常可愛。而Little Twin Stars則以粉色系為主調，加上大大小小的星形及流星圖案，營造出滿滿的浪漫感覺。

4款杯以雙層 Borosilicate 玻璃製成，耐冷耐熱，加上雙層設計，可隔熱不燙手。玻璃杯亦採用寬口設計，配備玻璃杯蓋，容量約350毫升，並通過美國FDA要求，可放入微波爐。

由即日起至3月7日，顧客於 7-Eleven 分店購物滿$20即可獲印花一張。其後每$10 可獲多一張印花。換購則由２月１日7am起至3月10日，儲齊8張印花加$118，即可隨機換購兩款，或儲齊 8 張印花加$68，可隨機換購一款。yuu會員由2月1日至2月3日期間，可以 8,800 yuu 積分加$38，隨機換購一款。

記者︰黃依情