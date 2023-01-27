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【選舉檢控】廉署起訴2名區議會選舉落選人　涉未有提交選舉申報書

社會 16:35 2023/01/27

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（資料圖片）

廉政公署分案起訴2名2019年區議會一般選舉落敗候選人，2人涉嫌沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》規定提交選舉申報書。

涉案被告分別是44歲的胡健南及38歲的王鑑賢，他們分別從事公司秘書和健身教練。2人被控一項沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條規定提交選舉申報書的罪名，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第38（1）條。

2名被告將於下星期二（31日）在東區裁判法院分案答辯。

2019年區議會選舉於該年11月24日舉行。胡健南及王鑑賢同於當年10月16日遞交提名表格，分別在該選舉東區漁灣選區及環翠選區參選。

2人其後接獲候選人資料冊，當中有提醒他們須呈交選舉申報書。當屆候選人須於法定限期，即於2019年12月29日或之前向選舉事務處提交選舉申報書。

控罪指胡健南及王鑑賢，分別作為2019年區議會選舉東區漁灣選區及環翠選區候選人，沒有按照《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條的規定提交選舉申報書。

選舉事務處於上述法定限期內未收到2人的選舉申報書，遂於2020年1月中將事宜轉介廉署，廉署隨即展開調查。

二人分別於同年向高等法院申請命令，以延後提交選舉申報書。法院分別於2022年8月及9月拒絕向2人批出申請。廉署徵詢律政司法律意見後，本星期落案起訴2人。

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記者：陳梓蔚

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