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【MIRROR演唱會意外】藝能、協興隆等遭提15項檢控　勞工處：不容忍違法行為定必嚴厲執法

社會 16:44 2023/01/27

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（資料圖片）

就去年7月於MIRROR紅館演唱會墜屏事故，勞工處已完成職業安全及健康，以及僱員補償方面的調查。

勞工處調查發現，有關處所佔用人及僱主，即藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司和舞館有限公司，涉嫌違反《職業安全及健康條例》（第509章）及《僱員補償條例》（第282章）。涉及的違例事項包括沒有為僱員提供安全作業裝置及安全工作系統、沒有向勞工處處長發出意外通知，以及為僱員投購僱員補償保險等。

經徵詢律政司意見後，勞工處根據有關條例向上述公司共提出15項檢控，並已於2023年1月17日向法庭申請傳票。案件已排期在3月27日於九龍城裁判法院進行首次聆訊。

勞工處發言人表示，勞工處絕不容忍上述違法行為，定必嚴厲執法，竭盡所能保障僱員的職安健及法定權益。

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記者：陳梓蔚

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