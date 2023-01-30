【港姐學霸】從THEi半工讀成港大碩士　文武雙全郭柏妍：我會勸芊芊讀書先

▲ 郭柏妍知道讀書的重要性，為了完成碩士學位，半工讀也要堅持。

2020年港姐季軍郭柏妍（Rosita），擁甜美樣貌、高挑身形，入行後，半工讀食物安全管理碩士課程，翌年順利畢業，躍升為「港姐學霸」。

Rosita好學好動的性格，打破了「學霸淑女」形象，自小已學步操樂團、單簧管、游水、合唱團，長大後更因劇集角色而學空中瑜珈、鋼管舞同滑板，絕對是「文武雙全」。

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25歲的郭柏妍，入行僅兩年，因為她的努力並珍惜每個角色的機會，去年憑《下流上車族》的車芊芊令她人氣急升，更成功摘下飛躍進步女藝員，

我覺得自己好幸運同好幸福，冇諗到《下流上車族》有咁大迴響，啲人覺得好感動，好好笑…好開心套劇有好多好好嘅前輩，驄哥、美儀姐同 鮑姐帶住我哋，我啱啱入行2年，經驗好green，有好多進步嘅空間…驄哥激活咗我嘅戲劇，進步得比較快…

屋企人第一

Rosita的爸爸與《下流》的車志明好相似，同樣都是24孝爸爸，也是緊張大師，一切都會以子女行先，

我同Daddy嘅關係好好，似劇中爸爸非常之為個女，同埋擔心佢，驚佢出面識到啲唔好嘅人，又會想知道工作係點，或者住緊嘅地方係點，都係 好相似，我同屋企人住，每一個Daddy都會好緊張子女，我現實同劇中都係家姐，但我係成套劇年紀最輕同最新，所以驄哥同美儀姐都好錫住我…

Rosita的性格與車芊芊大不同，現實是乖巧、好學、勤力，角色卻是相反，

現實同車芊芊係有少少反差，劇中嘅車芊芊比較反叛、我行我素，鍾意自由自在，好有自己嘅個性同主見，覺得我要做就做，甚至可以唔讀書，或者係拋低晒所有嘢，要去working hoilday就去，我要返嚟陪阿妹就陪阿妹，我同佢有樣嘢幾似就係錫屋企人，屋企人永遠都行先。

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半工讀碩士學位

中學畢業後修讀香港高等教育科技學院（THEi）的食品安全學科，然後再入讀香港大學（HKU）食物安全管理碩士課程，她曾在ig表示「兩年時間，轉瞬即逝，無數夜晚與時間競賽，希望學業和工作兩邊都兼顧得到、不要放棄」，最終成功畢業，對於學霸港姐的稱號，她謙虛指自己讀書不是特別叻！，更笑說：「如果我見到車芊芊，我會勸佢，『你真係要讀咗書先』，有時啲嘢要權衡輕重。」

我前年畢業，係半工讀，人點樣都要有自己嘅能力，讀書對我來說都係其中一樣，我讀degree，其實喺THEi度讀，因為不斷進修，我讀degree嘅時候都有去唔同公司實習，好好彩幸運地升到上港大讀master，真係一個好好嘅機會，俾我去擴闊food science食品科學範疇嘅嘢，所以都好感恩，都冇諗過可以駁返上去，又讀自己鍾意嘅嘢。

因為愛吃，Rosita揀選了修讀食品安全學科，以前是個肥妹的她，最愛吃pizza、雞翼、零食，好彩長大長高了，整個人拉長了，

我覺得每樣嘢都有個步驟，你見到一碟食物喺你面前，其實佢經過好多個唔同嘅步驟，佢先出現到喺你面前，有啲似人生咁樣，你見到我嘅時候，我已經經過好多個某啲階段，咁你就見到依家嘅我，同埋我覺得呢個科目都幾得意。

當時半工讀master的Rosita，為了盡快完成個學位，她不怕辛苦一路讀書一路拍劇，

我唔係時間管理大師，我仲會覺得點解我呢個時間唔做呢啲嘢，我一唔使埋位就會即刻做功課，有時仲會拎埋部電腦入廠做，我記得有一次喺廠，一路喺度做功課，佢一話埋位，就即刻放低部電腦埋位，劇本我記得嘅…

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遇強愈強克服困難

能文能武的Rosita，除了讀書叻外，自小已經參加不少課外活動，為了克服怕水，她每天放學後都好努力練習，

我希望自己學多啲唔同嘅新嘢，我小時候比較驚水，我自己鍾意克服一啲自己比較驚，或者唔熟識嘅領域，以前真係好驚，我唔會夠膽去泳池游水，我係好遲先學游水，正常係3、4歲學，我就係12、13歲先學，同埋呢個有機會係一個求生工具，你跌咗落水起碼可以自救。

Rosita不但成功克服，更曾代表學校多次參與學界游泳比賽並晉身八強，

我都冇諗過，因為自己學游水個時間比較少，嗰時就係放學後不斷去操水，游水游水，一路咁樣游，都幾開心，幾多謝屋企人推一推我，「點都要學返游水呀！」，同埋游水嘅時候可以好放鬆，都係一個幾唔錯嘅舒壓方法。

她的父母不是怪獸家長，沒有迫她學很多興趣班，反而是她自己想學，除了學習怎樣玩，同時會理解背後的意義，她學過單簧管、游水、合唱團，而鋼琴就學了一、兩年就放棄了，如果可以回到從前，她會同當時的自己說：「你一定要堅持！」

我屋企人係好自由嘅態度，佢唔會迫我學啲乜嘢，反而係我自己想去學，例如；游水，希望克服自己弱項，步操樂團都係我自己去學，因為我自己想學多啲唔同樂器，同埋步操樂團可以一大班人好用心去做一樣嘢，我係負責單簧管，我幾鍾意呢一樣樂器，亦都好考一個團隊之間嘅合作，我自己幾鍾意呢種感覺，一班人一齊完成一件事，個感覺係好開心，《下流》都係咁樣，大家每一個人在劇中都各施其職，甚至會幫我呢啲咁新嘅後輩去做好呢件事，係好感動同好開心！

否認與丁子朗戀情

A0女生的Rosita，因讀書時期個圈子全部都是女生，就算讀degree同master都係女多過男，十個同學有九個是女生，剩餘的一個男生，也是其他女同學的男朋友，不過去年因拍攝《下流》而與丁子朗熟絡，最近更被傳兩人戲假情真，未知Rosita能否打破A0的命運呢？

唔係呀！我哋係好朋友嚟。咁啱朋友(鄺美璇)婚禮，所以一齊做MC。佢係一個好好嘅拍檔，而家暫時都係工作為先。我嘅擇偶條件應該同好多女仔都好相似，最緊要孝順同埋大家一齊進步努力！

Rosita否認與丁子朗的戀情，寧願繼續當A0女生，也不想影響事業，少少年紀已經明白娛樂圈的潛規則，叻女！

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記者︰林碧洋