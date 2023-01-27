  • 15°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 17:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】屯門狂徒高空擲物樓下單位遭殃　窗外堆滿廚餘大型防風板飛入屋

健康 17:22 2023/01/27

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

《東張西望》直擊，屯門有狂徒高空擲物，樓下單位窗外堆滿廚餘，更有大型防風板飛入屋。

高空擲物事件時有發生。TVB節目《東張西望》近日接獲屯門良景邨一名女街坊投訴，指有住戶經常將垃圾、廚餘等從高空擲下，並堆積在她的單位外，甚至更有大型防風板飛進窗戶內，相當危險。

最新影片推介：

據《東張西望》報道，居住在屯門良景邨的黃女士深受高空擲物困擾多年，她指樓上住戶經常將垃圾、廚餘、紙巾等扔到她的單位外，導致棚架上滿布廚餘，並傳出惡臭，廚房玻璃窗更有疑似尿液的黃色液體，十分嘔心。

黃女士又說，家中的抽氣扇、熱水爐被垃圾砸中導致損壞，而早前更有一塊超大型防風板飛進窗內，「好彩我咁啱打開個窗，將佢卡住，如果唔係佢直接掉落街，真係會掟死人」。

黃女士在節目組陪同下到大廈管理處投訴事件，值日主任表示已張貼通告提醒住戶切勿高空擲物，又指曾到現場視察，並以電話方式勸諭某幾個懷疑單位。不過，黃女士認為此舉無法解決問題，希望管理處以實則行動找出罪魁禍首。

點擊下圖查看詳細經過：

    點擊圖片放大
    +15
    +14

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【東張西望】葵涌邨住戶疑長期倒漂白水落樓　化驗結果令人難以置信
12:27 2022/12/15
【東張西望】葵涌邨住戶疑長期倒漂白水落樓　化驗結果令人難以置信
【東張西望】各大藥房現搶購潮　 一排10粒止痛退燒藥炒至$120
18:15 2022/12/28
【東張西望】各大藥房現搶購潮　 一排10粒止痛退燒藥炒至$120
【東張西望】鄰居單位長期傳惡臭飄入屋　業主入伙不足1年想搬走：好似腐屍咁臭
14:02 2023/01/17
【東張西望】鄰居單位長期傳惡臭飄入屋　業主入伙不足1年想搬走：好似腐屍咁臭

你可能感興趣

【東張西望】葵涌邨住戶疑長期倒漂白水落樓　化驗結果令人難以置信
12:27 2022/12/15
【東張西望】葵涌邨住戶疑長期倒漂白水落樓　化驗結果令人難以置信
【東張西望】各大藥房現搶購潮　 一排10粒止痛退燒藥炒至$120
18:15 2022/12/28
【東張西望】各大藥房現搶購潮　 一排10粒止痛退燒藥炒至$120
【東張西望】鄰居單位長期傳惡臭飄入屋　業主入伙不足1年想搬走：好似腐屍咁臭
14:02 2023/01/17
【東張西望】鄰居單位長期傳惡臭飄入屋　業主入伙不足1年想搬走：好似腐屍咁臭
健康問題 環境衞生 東張西望 屯門 良景邨 綜藝節目

最高瀏覽

【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
13:14 2023/01/25
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【兩種人生】同日出生兩男嬰被醫院調亂　母決不換親生兒34年後命運逆轉
17:20 2023/01/26
【兩種人生】同日出生兩男嬰被醫院調亂　母決不換親生兒34年後命運逆轉
【不正常愛情研究所】同志「見家長」遭羞辱無仔生　胡敏芝為一個原因隱瞞藝人身份
17:53 2023/01/26
【不正常愛情研究所】同志「見家長」遭羞辱無仔生　胡敏芝為一個原因隱瞞藝人身份