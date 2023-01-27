【東張西望】屯門狂徒高空擲物樓下單位遭殃　窗外堆滿廚餘大型防風板飛入屋

▲ 《東張西望》直擊，屯門有狂徒高空擲物，樓下單位窗外堆滿廚餘，更有大型防風板飛入屋。

高空擲物事件時有發生。TVB節目《東張西望》近日接獲屯門良景邨一名女街坊投訴，指有住戶經常將垃圾、廚餘等從高空擲下，並堆積在她的單位外，甚至更有大型防風板飛進窗戶內，相當危險。

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據《東張西望》報道，居住在屯門良景邨的黃女士深受高空擲物困擾多年，她指樓上住戶經常將垃圾、廚餘、紙巾等扔到她的單位外，導致棚架上滿布廚餘，並傳出惡臭，廚房玻璃窗更有疑似尿液的黃色液體，十分嘔心。

黃女士又說，家中的抽氣扇、熱水爐被垃圾砸中導致損壞，而早前更有一塊超大型防風板飛進窗內，「好彩我咁啱打開個窗，將佢卡住，如果唔係佢直接掉落街，真係會掟死人」。

黃女士在節目組陪同下到大廈管理處投訴事件，值日主任表示已張貼通告提醒住戶切勿高空擲物，又指曾到現場視察，並以電話方式勸諭某幾個懷疑單位。不過，黃女士認為此舉無法解決問題，希望管理處以實則行動找出罪魁禍首。

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責任編輯：羅嘉欣