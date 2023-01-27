【財案2023】A4聯盟倡派至少5000元消費券　向旅客派優惠券鼓勵來港消費

▲ 楊永杰希望政府派發不少於5000元的消費券。（楊永杰facebook圖片）

《財政預算案》下月公布，立法會「A4聯盟」及「C15+」議員今日約見財政司司長陳茂波，提交建議書。「A4聯盟」議員楊永杰倡政府派發不少於5,000元的消費券；「A4聯盟」議員張欣宇建議拿15億做旅遊推廣，如向旅客派優惠券，鼓勵來港消費。

立法會「A4聯盟」及「C15+」議員與陳茂波會面後見記者，楊永杰表示，「A4聯盟」提交共85項建議，指九龍中不少街坊向他反映，希望繼續派發消費券。他指，來年「電費又加，交通費又加」，希望政府派發不少於5000元的消費券。鼓勵生育方面，他又建議，設立子女免稅額累進制，試管生育津貼，以及支援基層兒童看病的2000元兒童醫療券等。

張欣宇指，通關後，旅客慢慢回來，翻查資料，在正常年度，每年旅客在香港消費總額達4至5千億的水平，作為重要收入來源，希望政府在當中拿幾個百分比作推廣，拿15億做旅遊推廣，如向旅客派優惠券，鼓勵來港消費。

「A4聯盟」議員林素蔚指，在移民潮和疫情下，很多港人的精神健康受影響，倡設立支援精神科門診診金津貼的基金，提供每年最少2000元，資助正輪候政府精神科門診的病人，去看私家門診，紓緩現時達79周的輪候時間。

曾表示不贊成向月薪五萬或以上人士派消費券的，「C15+」江玉歡議員就建議，對「N無」人士發放為期3年的房屋券，協助居住在不適切居所例如劏房的人士減輕負擔；除了稅務優惠外，對中產人士提供現金援助。她認為，政府要推出實際措施，令港人感受到「同舟共濟」。

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責任編輯：區綽彥