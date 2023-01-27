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【復常之路】葉劉稱抗疫檢討不需針對任何官員　可待世衛宣佈大流行結束後進行

政治 17:17 2023/01/27

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葉劉淑儀指，有關疫情檢討工作，不需針對任何一個官員。（資料圖片）

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇建議，仿傚沙士結束時做法，成立獨立委員會檢討抗疫表現，行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀表示，可待世衛宣布大流行結束後才進行，又指檢討工作不應針對任何官員。

本港防疫措施逐漸放寬，確診數字也逐漸回落，葉劉淑儀今日接受電台訪問時表示，現時疫情未完全結束，亦不知會否有新的變種病毒，她認為，有關檢討工作可待世衛宣布大流行結束後才進行。

葉劉淑儀指，若要進行檢討，不需由法官作獨立調查，政府可以自行委任不同人士進行，她又指，立法會有很多醫生，私人機構亦有醫療專家，相信會找到合適人士參與。

她認為，檢討範圍不需針對任何一個官員，她解釋，所有官員過去3年都很辛苦，疫情之下，任何常設措施都不能應付，官員只能一邊決策，一邊改良措施。葉劉淑儀認為，當局要檢討如何更好動員社會資源；亦要檢討公立醫院在應付大量患者時，如何維持正常服務。

葉劉淑儀又指，有人批評政府抗疫方針，指疫情期間絕大部分公務員在家工作，影響很多公共服務，亦有人認為社會遇到重大危機時，公務員應首先出來協助，她認為，可研究如何善用科技提供服務，以減低影響，不要讓人覺得公務員投閒置散。

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責任編輯：關景騰

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