【長新冠】新冠癒後仍受咳嗽多痰困擾 中醫教湯水茶飲紓緩氣管不適【內附食譜】

▲ 註冊中醫師譚莉英指這大都與氣陰兩傷和脾胃失調有關，不妨以一些補氣提高免疫力的湯水或茶飲來調養身體。

近日新冠肺炎感染人數終於回落，不過早前的每日過萬宗確診，相信仍有不少康復者受病毒餘威影響。註冊中醫師譚莉英指這大都與氣陰兩傷和脾胃失調有關，不妨以一些補氣提高免疫力的湯水或茶飲來調養身體。

不少人疑惑為何新冠快測已呈陰性，卻依然有咳嗽、有痰、鼻塞、鼻水、頭痛、頭暈等症狀，譚醫師指即使快測呈陰性，病毒載量相對低一些，但體內仍可能有殘餘病毒，常潛伏在消化系統、免疫系統或神經系統之中。「病毒與每個人的免疫狀況不同，每人的病毒廓清速度都不一樣。」

金銀花水治喉痛

以她所見，不少康復者會覺得疲累、無胃口、睡得不好，甚至仍有感冒的症狀。在中醫角度這是處於外感病的康復階段，病邪逐漸消退，但同時正氣亦有可能遭到一定耗損。而部分康復者出現疲乏、口乾、消化功能欠佳、持續咳嗽等不適，中醫理解與氣陰兩傷和脾胃失調有關。

譚醫師指新冠康復者的身體大都比較虛，可以吃一些補氣提高免疫力的湯水或茶飲，比如黃芪、枸杞泡水喝，或者用黃芪、枸杞煲湯。

常見的喉嚨或氣管不適多由於病邪傷肺，肺開竅於鼻，肺朝百脈，病毒最初會攻擊口腔、咽喉部，令津液受損，同時破壞咽喉黏膜，致出現喉嚨痛、口乾的狀況。而且肺部功能下降，換氧量不足，自然會感到疲憊、乏力倦怠、胸悶和氣喘。

▲ 菊花性寒涼，脾胃虛寒者是不適合食用。(iStock圖片)

譚醫師指這是屬於外感熱病範疇，或因邪氣仍留身體尚未全面去除，或屬病後傷害了正氣所致。肺氣虛，治療當以補益肺氣，斂肺止咳為主，亦可針灸肺俞和列缺穴。咽喉痛之康復者，可用金銀花泡茶喝；乾咳則用生黑芝麻磨碎加冰糖和水慢火煮滾熱服，或是生黑芝麻磨碎加雞蛋和水慢火煮滾熱服。

至於聲沙鼻音重，可用清涼滋潤的中藥，如百合、麥門冬、沙參、玄參、山藥和女貞子等來養陰潤燥，修復受損的喉嚨組織。若感到有痰黏住喉嚨的話，可服用陳皮㷛茶，以助於化痰。

粥品調養腸胃

腸胃不適，覺得消化功能變差亦是另一常見新冠後遺症。譚醫師指這可能與消化道炎症與腸道菌群失調有關，屬於脾虛夾濕，可以針刺中脘和足三里穴，佐以艾灸。新冠後期一般以針灸佐以內服中藥為主。另外，肺氣虛患者可作針灸肺俞和腎俞溫養肺氣；脾虛不升患者可針刺佐以艾條︰脾俞和三陰交穴。

腸胃不適者平日可吃補脾健胃的粥來調節腸胃，如針對脾胃虛弱的可以多吃健脾祛濕的食物，以山藥、芡實、紅豆、白扁豆、薏苡仁、蓮子、小米等煲粥。另亦可適量補充益生菌。

有說菊花水、陳皮水可以紓緩不適，但有些人卻愈飲愈頭暈，譚醫師指至今並未發現菊花能緩解新冠症狀。「菊花性寒涼，脾胃虛寒者是不適合飲用，飲用後會有機會出現頭暈。」至於陳皮雖然具有補脾益氣、鎮咳祛痰的作用，但對於氣虛，或者是陰虛燥咳者不適宜，飲用只會加重症狀。

康復者不必急於全面恢復工作，充足休息才是最重要。譚醫師強調康復者要規律作息，充足睡眠，同時避免劇烈運動，多吃新鮮蔬菜、水果、補充優質蛋白。盡量避免刺激性的食物，像是生冷、甜食等。在湯水方面，注意每日喝足夠暖水，亦可以3錢白芷來煮燉雞湯，或是利用生薑、麥門冬煮茶來潤喉，生薑中的薑辣素具袪除風寒之效用。

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湯水茶飲食療

1、醒腦袪濕湯

材料︰紫蘇葉10克、陳皮5克、生薑3片

製法︰3碗水大火煎15至20分鐘，溫服，每日1至2次。

功效︰驅風溫肺化痰，有助改善腦霧和易倦。

2、潤肺梨茶

材料︰梨乾5片、無花果3粒、蜜糖1-2匙、檸檬幾滴、水兩杯

製法︰所有材料焗水

功效︰此方可當水飲，紓緩乾咳和氣管不適，有助味覺嗅覺恢復。

3、益氣健脾湯

材料︰五指毛桃20克、白朮12克、茯苓12克、山藥15克、薏苡仁15克、蓮子9克、陳皮9克、生薑3片、豬肉100克、食鹽少許

做法︰洗淨豬肉，切塊汆水後撈起。將所有食材放入鍋中，加入1,000毫升食水，大火煮沸後，轉用小火煮1小時。關火前加入適量食鹽調味即可。

功效︰益氣健脾

記者︰劉妙賢