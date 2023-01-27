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【理大暴動】涉參與理大暴動 26歲律師行文員認罪候判

社會 17:32 2023/01/27

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（資料圖片）

29人涉於2019年11月在理工大學附近的暢運道參與暴動罪，當中26歲律師行文員涉在理大正門入口逃走時被捕，當時配備及管有防毒面罩、紫色潛水鏡等裝備，警誡下保持緘默。涉案文員今（27日）於區域法院承認1項暴動罪，還押至4月17日判刑。

被告方穎雯（26歲），報稱律師行文員，今承認於2019年11月18日於理大外暢運道一帶參與暴動，她另被控的1項暴動罪獲撤控。

案情指，大約2019年11月11日至28日警方進入前，大量示威者集結在理大範圍內，作有組織地的佔據理，身穿裝備的示威者使用汽油彈、弓箭及其他物件，與理大外圍的警方防線對峙及衝突。被告則是在警方當日封鎖理大前已經進入，隨後亦繼續留守。

同年11月18日下午，約100名連同被告在內的示威者，試圖從暢運道附近理大正門入口逃走，他們部分身穿和帶有裝備，於暢運道跑往康泰徑方向，並在暢運道集結，隨後打開雨傘，組成方陣防線，其間他們向康宏廣場一帶值勤的警員射箭，並使用汽油彈、磚頭等物品。

該群示威者在警方採取行動後逃走，最終共有18人被截停和拘捕，當中包括被告。當時，女警22849與隊員推進時，看見一群示威者由理大正門北往南行橫跨暢運道方向奔走，至康宏廣場後沿路由南往北行走向理大。

女警22849遂與隊員立即上前作拘捕，其中包括往理大正門逃走的被告，將其控制在地上。案發時，被告配備及管有1個防毒面罩連兩個過濾罐、2副紫色潛水鏡、黑色短袖衫和藍色短褲等，被告在警誡下保持緘默。

法官將被告還押至4月17日判刑。

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記者：梁錦麟

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