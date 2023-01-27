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【醫療事故】醫管局公布最新一期風險通報 　21及22年共呈報26宗醫療風險警示事件

社會 17:32 2023/01/27

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(資料圖片)

醫管局今(27日)公布最新一期風險通報。2021年10月至2022年9月期間，共呈報26宗醫療風險警示事件(SE)、以及87宗重要風險事件(SUE)。26宗醫療風險警示事件中，涉及7人離世。4宗涉及病人自殺，1宗涉及用藥事件，以及2宗涉及孕婦的事件。

醫療風險警示事件比率方面，2021-22年的事故發生率，為每百萬宗有1.4宗，與2020-19年度持平，較2019-20年度的每百萬宗有1.1宗高。按季度分類，前年第4季及去年第1季分別有9宗及7宗。去年第3季及第4季則各有5宗。

26宗個案中，涉及1宗醫療事故。醫管局表示，該名患者涉及1名腎上腺皮質激素不足患者，患者被遺漏處方口服皮質類固醇替代療法。院方指，長期無意遺漏類固醇的潛在影響可能危及生命，事件令院方促使臨床文件及電子系統更好的改進; 4宗自殺案件中，2名病人透過病房的膠袋及廁所的支撐桿自殺。局方期望，未來可以採取更全面的控制措施控制風險。

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記者：陳展棋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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