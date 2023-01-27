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【正向人生】前滑雪高手輪椅上再創高峰　莫樹錦：思想上的站立

健康 18:18 2023/01/27

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熱門 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

滑雪高手10年前車禍失雙腿，輪椅上再創高峰。

羊蹄山（Yotei Mountain）山勢高聳入雲，貌似富士故被稱為蝦夷富士，當然未及富士山壯觀，但其知名度在北海道數一數二。

最新影片：

雪山上，醫生目睹比富士山、羊蹄山更壯觀的事情，此情此景超越醫生想像，一見之下，驚歎之餘，更感受那份毅力精神—他，到底是如何站起來的？

失去雙腿竟仍能滑雪，並且全程獨自上落架空纜車毋須任何人幫助，而他滑雪下山速度比一般人更快、更敏捷，起碼比醫生快得多、有型得多。這刻大家要運用想像力：一位失去雙腿的人，如何能駕着雪橇飛翔於雪山上？

穩坐特製可調校高低的單雪橇上，左右手杖尾端也有小雪撬，下山時全靠腰力和手力控制雪撬方向，普通人靠雙腿才能勉強控制的，他竟能以雙手代辦，其臂力可想而知。

張先生本來是運動員，也是滑雪高手，但在十年前一次嚴重車禍中失去雙腿，失而復得的生命，不少人也只可在輪椅上過活，但他就是心有不甘而再次挑戰雪山，從構思到訂製再到訓練，花上不少金錢、時間和努力，幸好他兒子也是滑雪愛好者，有腿的跟無腿的，能同等享受滑雪樂趣。

跌倒後再站起來是老生常談，但失去雙腿便沒有站立的可能，盡管身體上不能，思想上也要站起來，努力去做想做的事便已是思想上的站立。香港走過社會亂象和疫情的陰谷，損失不少金錢和人才，現今陰霾已過，在喜迎兔年之際，祝願香港在思想上、行動上重新站起來，勇闖另一高峰。

全文刊於《經濟日報》，原題為「站起來

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

健康問題 正能量 運動員 莫樹錦 醫生

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