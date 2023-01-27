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【港區國安法】拜登簽備忘錄延長港人免被逐離境待遇　港府強烈不滿批美方出於政治目的

政治 17:37 2023/01/27

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特區政府表示，堅決反對美國政府在所謂備忘錄中針對《港區國安法》所作毫無事實根據的蓄意抹黑。（資料圖片）

美國總統拜登簽署備忘錄，將在美港人免於被驅逐出境的計劃，延長兩年。特區政府對於美國政府在所謂備忘錄中，就延後執行強制在美港人離境的最新舉措，表示強烈不滿和堅決反對，批評美國政府明顯是出於政治目的、雙重標準的虛偽行為，敦促美方停止干涉香港特區的事務。

拜登簽署備忘錄，將在美香港居民免於被驅逐出境的計劃，延長兩年至2025年2月。他在備忘錄中批評，北京當局單方面實施《港區國安法》，形容是持續破壞香港的自治，為學術自由設限及打擊新聞自由等。

特區政府今日下午發稿表示，堅決反對美國政府在所謂備忘錄中針對《港區國安法》所作毫無事實根據的蓄意抹黑。發言人指，「美國政府毫不掩飾，明言其最新舉措基於其『外交政策利益』，充分顯露出險惡用心和霸凌野蠻」，美國有大量國家安全法例，但仍繼續肆意詆毀《港區國安法》，刻意漠視《港區國安法》實施讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況，「明顯是出於政治目的、雙重標準的虛偽行為，明顯是政治凌駕法律的卑劣技倆。」

特區政府發言人重申，香港執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，按有關的人士、機構或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。發言人批評，「美國政府針對本港執法行動的批評是惡意捏造」，強烈敦促美國政府立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉香港特區的事務。

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