【遺愛人間】男子歲晚中風腦死捐全身器官　逾百醫護初二銷假助20人重生

▲ 男子歲晚中風腦死捐全身器官，逾百醫護初二銷假，助20人重生。

歲晚本應全家團圓迎新年，一名正值壯年的男子卻於這晚突發不適昏迷，中風腦死離世。其家人在閤家團圓之夜，忍痛將男子全身器官捐出，讓至少20個家庭重獲新生。

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綜合台灣媒體報道，台中一名男子在年三十晚（21日）感到不適，送院時已昏迷。醫院為其檢查後，發現男子小腦出血併廣泛腦室出血，壓迫腦幹，最終搶救無效，被宣佈腦死。負責醫生為家屬解釋情況，家屬最終毅然決定讓男子遺愛人間，同意將男子所有器官捐出。

逾百醫護銷假 初二進行移植手術

負責醫院在接獲家屬善心後，於年初一（22日）將男子遺體轉至深切治療病房，進行器官捐贈前照護。同時，院方召回逾百名正在放假的移植器官團隊，包含各個科室部門醫護人員，為年初二進行器官移植手術做準備。

至少20名病人受惠

器官移植手術於年初二（23日）上午10點進行，維時超過20個小時。直至翌日凌晨，逝世男子的心、肝、腎臟、眼角膜，以及皮膚組織等，均已順利移植。院方表示，至少有20名病人獲器官捐贈，這20個家庭將重獲新生；院方對逝者與家屬的大愛表示深切感謝。

3招減低中風風險

香港腦科學會委員盛斌醫生指，不同病人有不同中風徵狀，提議日常多留意3大重點，減低中風機會：

改變生活模式：如定期運動、良好飲食習慣、戒煙、控制體重等。

管理慢性疾病：家族有常見的都市病如糖尿病、高血壓、高血脂等，應定期做檢查。及早治療有助減低中風的風險。

堤防心房纖維性顫動：導致中風的高危因素之一。是心律不整的一種，會導致心臟血栓的形成，當血塊離開心臟並流至腦部的血管時，就會引致中風。患者需服用抗凝藥物，有助減低中風機會。

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責任編輯：羅嘉欣