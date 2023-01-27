【新冠疫情】日本5月8日起將新冠等級下調至與季節性流感相同　個人判斷是否帶口罩　　　

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日本共同社報道，日本政府於今（27日）下午召開對策總部會議，正式決定5月8日把新冠病毒在《感染症法》上的定位下調為與季節性流感相同的「５類」。報道指，政府擬分階段推進隨著下調為5類的措施變更，正就將醫療費劃定期限，日本政府亦打算無論室內與室外，是否需要配戴口罩都由個人判斷。

按日本政府的定義，新冠目前的定位是可採取「相等於2類」的新型流感等感染症。外電指，對策總部會議不少意見贊成改為5類。但也有出於新冠病毒一年流行多次等，認為“與其他5類疾病特徵迥異”等謹慎意見。

報道指，小組會上以見解草案為基礎展開討論，並獲得了大致同意。專家認為，新冠病毒現時的狀態是“可能對國民的生命和健康造成重大影響”，而目前無法認為處於該狀態。今後力爭參考流感的診療體制，構築醫療體制等。

見解草案指出，門診和住院自費部分的公費支援應分階段縮小。為了讓患者能夠在各類醫療機構就診，有必要在採取所需感染對策的同時實施過渡。關於佩戴口罩，打算無論室內與室外都由個人判斷。但據公明黨山口那津男透露，首相岸田文雄稱將關注情況，臨近5月8日時才作出判斷。

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責任編輯：陳展棋