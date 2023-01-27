【減肥大作戰】161磅韓女婚前激減53磅　不需運動自創10款美味瘦身食譜

▲ 161磅韓女婚前激減53磅，不需運動，自創10款美味瘦身食譜大公開。

減肥需堅持，但都要控制飲食和多做運動，因此也有不少人很快就會放棄，但有一名韓國女生僅靠飲食，不需運動鍛煉，就在短時間内，成功由73公斤（161磅）減至49公斤（約108磅），十分勵志。

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年僅20多歲的韓國女生초이프，早前透過YouTube影片《운동없이 -24kg》分享自己的減肥經歷。現已結婚的她，坦言最初認識丈夫時，自己體重曾重達73公斤（161磅）。後來，丈夫成為她減肥的動力，擺脫了飲食失調和節食帶來的困擾，成功減去24公斤（約53磅）。

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該名女生同時還公開了自己的減肥食譜，足足10款多種多樣的自創美食令人看得食指大動，能夠在享受美食的同時，既有助維持飽肚感，又可輕鬆修身。

10款減肥食譜 低卡高蛋白

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責任編輯：羅嘉欣