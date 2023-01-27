【曲奇藏毒】海關抽查泰國進口曲奇檢獲2600萬元海洛英　2男1女被捕

▲ （黃傑偉攝）

海關機場科昨（26日）抽查2批共32箱，報稱由泰國入境的曲奇，在其中一批貨物中，檢獲5箱共80罐俗稱白粉的海洛英，重30公斤，估計市值2,600萬元，行動中拘捕2男1女，案件現時交由海關毒品調查科跟進。

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海關機場科空運貨物課督察梁廣智指，節日期間進口貨物藏毒的案件有所增加，由於這些貨物包裝精美，令關口更難發現毒品。

海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢迪指，行動中拘捕2名提貨男子及1名負責租車女子，分別報稱散工、裝修工人及無業，年齡介乎40至45歲，其中兩人為情侶關係。

關員在他們的客貨車內檢獲吸食毒品工具，並被捕41歲女子的元朗住所中，檢獲2.5克懷疑冰毒及毒品吸食工具，被捕人現正扣查中。

海關指出，販毒集團角色分明，以商業登記及工廈地址作為收貨點，偽裝正當貿易公司作掩飾，以減少被捕風險；集團亦會自行租用貨車裝作職員提貨。

涉案車輛於1月21日租用，海關相信已成功搗破一個新成立販毒集團。海關呼籲租車業界，留意租客有否使用車輛作販毒用途，如發現毒品活動可致電海關熱線2545 6182。

海關重申販毒屬嚴重罪行,一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉