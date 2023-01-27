  • 14°C
香港時間 : 2023127日 (週五) 19:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【曲奇藏毒】海關抽查泰國進口曲奇檢獲2600萬元海洛英　2男1女被捕

社會 18:50 2023/01/27

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

（黃傑偉攝）

海關機場科昨（26日）抽查2批共32箱，報稱由泰國入境的曲奇，在其中一批貨物中，檢獲5箱共80罐俗稱白粉的海洛英，重30公斤，估計市值2,600萬元，行動中拘捕2男1女，案件現時交由海關毒品調查科跟進。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

海關機場科空運貨物課督察梁廣智指，節日期間進口貨物藏毒的案件有所增加，由於這些貨物包裝精美，令關口更難發現毒品。

海關毒品調查科機場調查組指揮官陳夢迪指，行動中拘捕2名提貨男子及1名負責租車女子，分別報稱散工、裝修工人及無業，年齡介乎40至45歲，其中兩人為情侶關係。

關員在他們的客貨車內檢獲吸食毒品工具，並被捕41歲女子的元朗住所中，檢獲2.5克懷疑冰毒及毒品吸食工具，被捕人現正扣查中。

海關指出，販毒集團角色分明，以商業登記及工廈地址作為收貨點，偽裝正當貿易公司作掩飾，以減少被捕風險；集團亦會自行租用貨車裝作職員提貨。

涉案車輛於1月21日租用，海關相信已成功搗破一個新成立販毒集團。海關呼籲租車業界，留意租客有否使用車輛作販毒用途，如發現毒品活動可致電海關熱線2545 6182。

海關重申販毒屬嚴重罪行,一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，呼籲市民切勿以身試法。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【走私藥物】海關機場截查印度到港男旅客　揭行李藏市值約700萬元新冠口服藥
17:27 2023/01/20
【走私藥物】海關機場截查印度到港男旅客　揭行李藏市值約700萬元新冠口服藥
【黑內褲藏毒】海關拘一男子經烏干達運毒來港　內褲藏值43萬元冰毒
15:09 2023/01/25
【黑內褲藏毒】海關拘一男子經烏干達運毒來港　內褲藏值43萬元冰毒
【禁CBD】大麻二酚下周三列為危險藥品　海關籲市民留意產品包裝字眼
今日 13:24
【禁CBD】大麻二酚下周三列為危險藥品　海關籲市民留意產品包裝字眼

你可能感興趣

【走私藥物】海關機場截查印度到港男旅客　揭行李藏市值約700萬元新冠口服藥
17:27 2023/01/20
【走私藥物】海關機場截查印度到港男旅客　揭行李藏市值約700萬元新冠口服藥
【黑內褲藏毒】海關拘一男子經烏干達運毒來港　內褲藏值43萬元冰毒
15:09 2023/01/25
【黑內褲藏毒】海關拘一男子經烏干達運毒來港　內褲藏值43萬元冰毒
【禁CBD】大麻二酚下周三列為危險藥品　海關籲市民留意產品包裝字眼
今日 13:24
【禁CBD】大麻二酚下周三列為危險藥品　海關籲市民留意產品包裝字眼
罪案 罪行 機場 泰國 海關

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
13:14 2023/01/25
【癌症殺手】女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事
【兩種人生】同日出生兩男嬰被醫院調亂　母決不換親生兒34年後命運逆轉
17:20 2023/01/26
【兩種人生】同日出生兩男嬰被醫院調亂　母決不換親生兒34年後命運逆轉
【不正常愛情研究所】同志「見家長」遭羞辱無仔生　胡敏芝為一個原因隱瞞藝人身份
17:53 2023/01/26
【不正常愛情研究所】同志「見家長」遭羞辱無仔生　胡敏芝為一個原因隱瞞藝人身份