【復常之路】海港城金龍醒獅開年　料新春人流及生意按年升1至2成

▲ 金龍醒獅在熱鬧的鑼鼓聲中跳躍翻騰。（海港城提供照片）

新冠疫情緩和，今年農曆新年不少大型開年活動亦重現。海港城今日（27日）上午11時正舉行「喜兔迎春及金龍獻瑞醒獅賀歲」的新春活動，更首度移師至坐擁維港海景的「海運觀點」舉行，慶賀兔年。九龍倉置業有限公司執行董事凌緣庭表示，今年是海港城三年來遊客最多的新春假期。她指，隨著香港通關及取消多項防疫措施，飛機及高鐵逐步恢復正常，海港城今年新春假期的遊客有顯著增長，年初三開始部份零商店更出現人龍，相信春節過後會有更多遊客訪港，期望今年新春假期的人流及生意額比去年同期上升10%至20%。凌緣庭又指，看好今年零售市道 ，海港城亦將會舉辦更多大型活動，吸引本地市民及海外遊客消費。

今早海港城新春活動以鼓樂表演作開場，凌緣庭及影星吳君如擔任開幕嘉賓，敲打大銅鑼揭開序幕，為金龍醒獅點睛；亦有邀請著名玄學風水專家李丞責預測來年運程，又有中西「財神」向嘉賓大派賀年利是與揮春，祝願廣大市民新年行大運。





▲ 九倉執行董事凌緣庭（右）及吳君如（左）擔任開幕嘉賓。（海港城提供）

▲ 九倉執行董事凌緣庭（右）及吳君如（左）與金龍醒獅合照。（海港城提供）

▲ 金龍醒獅在熱鬧的鑼鼓聲中跳躍翻騰。（海港城提供）

▲ 金龍醒獅在熱鬧的鑼鼓聲中跳躍翻騰。（海港城提供）

▲ 金龍醒獅在熱鬧的鑼鼓聲中跳躍翻騰。（海港城提供）

▲ 九倉執行董事凌緣庭與財神合照。（海港城提供）

不少市民爭相與財神合照，希望獲派他手上帶有好意頭的金幣，以沾上好運。金龍醒獅在熱鬧的鑼鼓聲中跳躍翻騰，巡遊海港城，向各商戶及顧客拜年。

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責任編輯：梁凱婷