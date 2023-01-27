劉鑾雄慈善拍賣77個愛馬仕手袋　合共估價高達1631萬港元

▲ （陳慧安 攝）

「大劉」劉鑾雄被譽為世界級的愛馬仕手袋收藏家，這次罕有地將其諸多珍品之中的一小部分割愛，希望轉讓予品味高雅的同好。

在77件珍品之中，包括估價高達200萬港元的鑽石白金扣鱷魚皮Birkin手袋及其他限量版手袋，合共估價高達1,631萬港元。

大劉亦秉承樂善好施的一貫作風，拍賣所得的部分收益將撥捐慈善用途。

▲ 限量版Shearling羊毛皮Teddy 35 公分凱莉包

專家：劉鑾雄非常有遠見

來自時裝界傳奇人物Jean-Paul Gaultier 設計（包括冬季的完美之選: 限量版 Shearling Teddy Kelly 35 及每日必備的經典配搭: 限量版 So Black Kelly 35 ）繼續俘獲時尚史上和愛馬仕收藏家心中的特殊地位，特別是最迷人的——鑽石鉑金包。

在這次拍賣中，不僅有一個 - 而是6個絕妙的鑽石柏金包。不同尺寸和顏色的柏金包，與鑲嵌鑽石的18克拉白金金屬件完美搭配。在30 公分柏金包上，僅是鎖就由約68.4克、18克拉白金組成，並鑲嵌有40顆白色圓形明亮式切割鑽石。袋身的金屬扣上則鑲嵌了200多顆鑽石，總重約10克拉。

對於此珍藏的重要性, 夏蓮美，環球手袋及配飾部主管說：「劉鑾雄先生的手袋收藏非常有遠見。過去二十年塑造手袋歷史的重要限量版都可以在這個系列中找到。」詳情按此