【天氣急凍】強烈東北季候風逼近本港　明日市區氣溫急降至10度

▲ 市民穿上禦寒衣物外出。（陳國峰攝）

天文台今日（27日）中午12時許發出寒冷天氣警告，一股強烈東北季候風正為廣東内陸帶來寒冷的天氣，預料冷空氣會在晚上向南擴展至沿岸地區，預測本港未來兩三日天氣寒冷，明日（28日）及後日（29日）市區最低氣溫將急降至10度，新界地區會再低幾度，清晨時分上水及打鼓嶺將低至5度、八鄉及大埔分別降至7度及8度。日間非常乾燥，日夜溫差亦較大，最高氣溫約16至17度。

天文台表示，明日吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風。下周中期漸轉多雲，有一兩陣雨，下周三（2月1日）氣溫回升至介乎17至21度。

寒冷天氣下，市民外出亦多加注意保暖，紛紛穿上禦寒衣物，戴上頸巾外出。

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民政事務總署會已在各區開放合共18間臨時避寒中心，予有需要的市民避寒。任何人士如需使用避寒中心，或查詢在中心派贈物品的事宜，可致電署方熱線 25728427作查詢。

18間臨時避寒中心位置如下



港島區

中西區－西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區 —銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 －奇力灣華貴邨華貴社區中心

灣仔 －灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區

九龍城－紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

觀塘 －藍田啓田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗－深水埗昌新里1號南昌社區中心

黃大仙－慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺－油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區

離島－東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵青－葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

北區－粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢－將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下至善活動中心

沙田－沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔－大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣－荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門－屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗－元朗朗屏邨朗屏社區會堂



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責任編輯：梁凱婷