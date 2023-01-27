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【欺凌事件】4青年公園傷人拍片招拘捕　4人均有黑社會背景

社會 21:33 2023/01/27

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熱門 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

（黃傑偉攝）

警方今日(27日)於觀塘及秀茂坪區，拘捕4名有黑社會背景男子，他們涉及3宗襲擊致身體造成實際傷害案件，被捕人年齡僅14至17歲，其中2人仍然在學。

秀茂坪警區反三合會行動組第一隊督察盧業威指，警方近日留意到網上一段長30秒短片，片中4名男子於康寧道公園向受害人拳打腳踢。

警方經深入調查及分析後，成功鎖定4名目標男子，並於今日在觀塘及秀茂坪區以涉嫌襲擊致身體造成實際傷害，拘捕4名年僅14至17歲男子，被捕4人均有黑社會背景，其中2人報稱仍在學。

警方呼籲受害人或目擊者聯絡警方，挺身而出指證罪案。警方指，有部分年青人守法意識薄弱，誤以為動輒使用暴力可解決問題。警方重申，對任何暴力採取零容忍態度，不論使用暴力者成年與否，警方必定果斷執法，要犯案者承擔一切責任。

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記者：黃傑偉

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秀茂坪 黑社會 觀塘 罪案

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