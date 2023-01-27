【取消隔離令】普通科門診服務周一起復常　2月起醫院探病無需預約

▲ （陳國峰攝）

醫管局今日（27日）宣布，為配合政府由下星期一（30日）起撤銷發出隔離令的安排，轄下各醫療單位會加強服務，繼續支援確診病人。醫管局發言人指，在有關安排生效後，部分確診病人會轉往普通科門診診所求診，醫管局已加強人手，應付可能增加的服務需求。

普通科門診診所及支援熱線

醫管局的所有普通科門診診所，包括7間新冠肺炎確診個案指定診所，及早前暫停部分服務的診所，將於下星期一起恢復正常的普通科門診服務。

普通科門診診所會預留診症名額供較高風險的確診病人（包括長者、五歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人），市民可透過以下途徑預約︰

透過手機應用程式「HA Go」內的「新冠關愛預約（普通科門診）」程式或七條「關愛預約專線」預約診症時間（附件）；

透過普通科門診電話預約系統進行預約時，系統會按病人輸入的資料，為長者病人預約長者籌；

醫管局支援熱線1836 115會繼續為病人提供適當協助，包括轉介有需要的確診病人至普通科門診診所接受治療。

至於其他確診病人，亦可透過「HA Go」內的「預約普通科門診」程式或普通科門診電話預約系統預約診症服務。

急症室服務

醫管局會密切監察各公立醫院急症室的運作情況，有需要時會調配額外人手應付服務需求。醫管局呼籲徵狀較輕微或較低風險的確診病人，應向可以處方新冠口服藥物的私家醫生求診，避免加重急症室或普通科門診的壓力。有關私家醫生的名單可瀏覽以下網頁。

中醫服務

確診病人可按其需要到18區中醫診所暨教研中心求診，醫管局會密切檢視服務需求，有需要時會調動資源加強服務。有關中醫診所暨教研中心的服務安排，可瀏覽以下網頁。

探訪安排

由下星期三（2月1日）起，除隔離病房外，所有探訪人士每天可獲安排2小時探病時間，按照各病房的探訪節數及時間直接探訪，無須事先預約。

因應病房情況，同一時間最多2位訪客進入病房探病，期間可以換人，上限為3位訪客。為保障住院病人及減低病毒傳播風險，探訪人士仍需提供48小時內的核酸檢測陰性結果證明，並嚴格遵守感染控制措施，包括佩戴外科口罩和量度體溫。如探訪人士屬新冠康復者，若能提供確診及康復的相關證明，在陽性檢測取樣日起計3個月內可獲豁免相關的檢測要求。

收費安排

符合資格的確診病人日後到普通科門診、中醫診所暨教研中心或公立醫院接受治療，均需按符合資格人士的收費繳交費用。

至於非符合資格人士，若因緊急情況需前往急症室或入院接受治療，不論是否確診，均須按非符合資格人士的收費繳交費用。非符合資格人士若在治療過程中獲處方新冠口服藥物，亦須支付有關藥物的費用。

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記者：陳梓蔚



