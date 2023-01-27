【唱好香港】政府成立專責組推廣香港新優勢　陳茂波領軍

▲ 新成立的「推廣香港新優勢專責小組」，由財政司司長陳茂波領導。（馮漢柱攝）

政府今日公布，成立「推廣香港新優勢專責小組」，由財政司司長陳茂波領導，向本地及海外推廣香港。陳茂波表示，專責小組成員包括不同界別人士，亦包括「香港隊」夥伴機構的代表。

陳茂波表示，經過幾年發展，香港有了不少積極變化，發展定位也更趨明確，但海內外人士未必清楚知悉這些變化帶來的新機遇，部分更因源於不理解香港的情況而導致有負面觀感。隨着便捷的跨境往還恢復，有必要全速、全力推廣香港的新潛力、新機遇。他透露，特區政府正部署在海外和內地一浪接一浪的推廣工作，加強宣傳推廣香港。

專責小組成員包括了不同界別的傑出人士，也包括「香港隊」夥伴機構的代表。名單如下︰

主席︰財政司司長陳茂波 官方成員︰

財政司副司長黃偉綸

律政司副司長張國鈞

商務及經濟發展局局長丘應樺

政制及內地事務局局長曾國衞

文化體育及旅遊局局長楊潤雄

財經事務及庫務局局長許正宇

醫務衞生局局長盧寵茂

創新科技及工業局局長孫東

運輸及物流局局長林世雄

投資推廣署署長傅仲森

政府新聞處處長陳偉偉 非官方成員︰

Samir Assaf

Peter Burnett

陳啟宗

陳繁昌教授

查毅超博士

鄭志剛博士

張婉婷

諸立力

Frederik Gollob

Johannes Hack

郭志樑博士

林建岳博士

梁志天

黎瑞剛

李世默

廖宜建

盧彩雲

譚衛兒

譚允芝

翁以登博士

阮蘇少湄

盛智文博士 「香港隊」夥伴機構︰

香港機場管理局

香港金融發展局

香港數碼港管理有限公司

香港交易及結算所有限公司

香港國際仲裁中心

香港海運港口局

香港金融管理局

香港生產力促進局

香港科技園公司

香港旅遊發展局

香港貿易發展局

保險業監管局

香港鐵路有限公司

大學教育資助委員會

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責任編輯：關景騰