【赴英交流】英國議會突撤研討會邀請　李梓敬批做法兒戲

▲ 李梓敬批評，主辦方做法兒戲。(李梓敬Facebook圖片)

英聯邦議會聯合會原訂邀請香港立法會，派員出席3月舉辦的威斯敏斯特研討會進行交流，立法會派出議員李梓敬和簡慧敏。英聯邦議會聯合會英國分會昨發聲明，以「香港情况惡化」為由，撤回對香港立法會的邀請。李梓敬批評，主辦方做法兒戲，指邀請在去年底發出，去年底至今，香港在制度上沒有新改變。

英聯邦議會聯合會英國分會昨日發聲明指，「由於香港情况惡化」（due to the deteriorating situation in Hong Kong），執行委員會於昨日的會議上，一致同意，撤回對香港立法機關的邀請。

聲明又指，儘管香港的政治多元程度和參與基礎已嚴重削弱（Despite a serious erosion of political plurality and participation in Hong Kong），但近年仍有香港立法會的代表出席分會活動，分會亦向他們推廣民主。

李梓敬批評，主辦方做法兒戲，邀請在去年底（11月24日）發出，分會撤回邀請的原因是「由於香港的情況惡化」，質疑去年底至今，香港的制度上沒有新改變。他又坦言，對於此行不稀罕，但質疑英國常說要聆聽香港聲音，他作為民選議員，即使不能代表全部市民，也至少代表部份市民，為何要偏聽，對主辦方決定感到遺憾。

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責任編輯：區綽彥