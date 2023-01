【赴英交流】英國議會突撤研討會邀請　李梓敬批做法兒戲

▲ 李梓敬批評,主辦方做法兒戲。(李梓敬Facebook圖片)

英聯邦議會聯合會原訂邀請香港立法會,派員出席3月舉辦的威斯敏斯特研討會進行交流,立法會派出議員李梓敬和簡慧敏。英聯邦議會聯合會英國分會昨發聲明,以「香港情况惡化」為由,撤回對香港立法會的邀請。李梓敬批評,主辦方做法兒戲,指邀請在去年底發出,去年底至今,香港在制度上沒有新改變。

英聯邦議會聯合會英國分會昨日發聲明指,「由於香港情况惡化」(due to the deteriorating situation in Hong Kong),執行委員會於昨日的會議上,一致同意,撤回對香港立法機關的邀請。

聲明又指,儘管香港的政治多元程度和參與基礎已嚴重削弱(Despite a serious erosion of political plurality and participation in Hong Kong),但近年仍有香港立法會的代表出席分會活動,分會亦向他們推廣民主。

李梓敬批評,主辦方做法兒戲,邀請在去年底(11月24日)發出,分會撤回邀請的原因是「由於香港的情況惡化」,質疑去年底至今,香港的制度上沒有新改變。他又坦言,對於此行不稀罕,但質疑英國常說要聆聽香港聲音,他作為民選議員,即使不能代表全部市民,也至少代表部份市民,為何要偏聽,對主辦方決定感到遺憾。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:區綽彥