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【唱好香港】港府設專組推廣香港新優勢　陸頌雄、梁子穎冀加入勞工代表

政治 15:10 2023/01/28

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左起：工聯會立法會議員陸頌雄、梁子穎。（林曉君攝）

政府近來致力說好香港故事，高官、議員接連外訪，港府昨日更成立由財政司司長陳茂波領導的「推廣香港新優勢專責小組」，成員除了多位高官，另有22位商界、傳媒界、文化界等代表。工聯會立法會議員陸頌雄和梁子穎今日與傳媒茶敘時表示，希望專責小組日後可邀請勞工代表加入，令外界知道香港有良好的勞資關係。

包括貿發局主席林建岳、恒隆集團董事長陳啟宗、新世界發展行政總裁鄭志剛、華人文化集團創辦人黎瑞剛、《南華早報》總編輯譚衛兒、蘭桂坊集團主席盛智文，以及知名導演張婉婷等。

粵港澳大灣區融合發展亦是二人關注議題，梁子穎表示，早前做過調查，發現不少港人願意到大灣區內地城市工作，但多憂慮內地城市薪酬水平和社會保障問題，例如醫療費用、醫療質素、退休保障等。

他們認為，政府有需要更主動主動檢視和促進社經制度銜接和融合工作，建議政府檢視強積金和自願醫保制度。

自願醫保方面，工聯會認為，中、長期而言，政府應建立與內地互通的醫保制度，讓香港購買醫保的市民，可以透過異地就醫備案方式，在內地使用。

至於強積金，二人建議政府進一步研究，強積金能否以類似自願供款方式，繳付內地養老保險計劃。未來港府應參考深圳內地養老保險安排，令香港繳付的強積金或養老保險與內地制度銜接。

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記者：林曉君

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