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【安老扶弱】長者院舍變茶樓　老友記「嘆一盅兩件」歡度新春

政治 23:08 2023/01/27

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熱門 毒舌大狀 兔年運程 黃子華 30＋減肥 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

左起：勞福局常秘劉焱、香港婦聯主席葉順興、勞福局局長孫玉菡、中國銀行（香港）副總裁陳文和中西南及離島區福利專員甄麗明為「流動茶樓」揭幕。

香港婦聯在中國銀行（香港）及攜手扶弱基金捐助下，今日於堅尼地城康盛護老中心舉辦「樂延年」茶樓 ——院舍到戶服務活動，透過富有傳統茶樓特色的食物及佈置，中銀香港與婦聯義工化身「點心大使」，讓居於院舍的的長者仿如置身茶樓，重拾過往上茶樓品茶，享受「一盅兩件」的樂趣。

活動更貼心地提供了仿點心造型的軟餐，供吞嚥能力較低的長者享用，照顧到不同需要的長者。

勞工及福利局局長孫玉菡在活動中慨嘆，過去幾年因為疫情原因，特區政府一直專注在防疫工作，但知道防疫做得好是有「代價」，就是會將老人家們都困在院舍裡。他感謝香港婦聯及中國銀行與勞工及福利局合作籌辦是次活動，讓12000個老友記享受到上茶樓、嘗美食的感覺。

勞工及福利局局長孫玉菡今日下午主持「樂延年」茶樓──院舍到戶服務起動儀式。（政府新聞處圖片）

中國銀行（香港）副總裁陳文表示，將推動關愛長者及社會共融視為己任，並透過中銀香港愛心活力義工隊的踴躍參與，對社會產生積極的影響，為長者帶來正能量。

香港婦聯主席葉順興在致辭中表示，受新冠疫情影響，許多長者因各種原因需要足不出戶留在院舍或家中抗疫，因此構思了開展「樂延年–安老照顧支援服務」計劃，透過一系列長者服務、樂活小組、工作坊等不同類型活動，關顧院舍長者、社區長者及照顧者的「身」、「心」需要。

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責任編輯：關景騰

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