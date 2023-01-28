【全城尋犬】年初二元朗煙花嚇走愛犬Chaco  年初四最後現身大欖失蹤5日

▲ 被煙花嚇到走失的比高犬Chaco，狗主發出尋犬告示，希望收到熱心人士發現愛犬下落的消息。 （群組圖片）

農曆新年在新界不少地方都有人非法燃放煙花及炮竹，有網民表示嚇親家中的貓狗，近日更有狗主在網上心急尋犬，其飼養的比高犬「Chaco」（又名七七），在年初二（23日）晚上，在元朗被煙花響聲嚇到走失，至今 （28日）已失蹤踏入第5日，到今日（ 28日）凌晨仍未尋回。

狗主已發出尋犬告示，重酬1萬元，希望收到尋獲愛犬下落。至昨晚（27日）晚上，有人聲稱發現一隻疑似Chaco的狗隻在元朗橫台山一帶，有熱心市民即冒著寒冷低溫，今日（28日）凌晨上山搜索，有傳心師更出動協助同該隻狗狗溝通，希望盡快尋獲。

▲ 尋犬啟示 （群組圖片）

最後被目擊現身大欖

狗主Jason陳先生表示，愛犬Chaco在年初二走失，當時他們到元朗朋友家中燒烤，之後隔離屋放煙花，嚇到Chaco一路衝出屋，由河畔山峰跑到去大欖收費站，最後GPS於23日晚上7時41分，在大欖隧道行政中心附近失去聯絡。他表示，曾有大欖收費站職員表示，在25日早上6時發現Chaco，一叫牠的名字就跑走，由大欖涌郊野徑跑往大欖涌水塘。而最後25日早上7時，在大欖涌水塘失去信號。他與另一狗主何小姐連日四出搜尋愛犬，但仍未有好消息。

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熱心市民WhatsApp群組助尋犬

有熱心人士開設WhatsApp群組「77 Chaco group」，協助尋找Chaco，群組至今已有逾280人加入，大家互相分享最新尋犬消息。群組經整理資料，顯示不少熱心市民已連日到過大欖、大欖涌、小欖、田夫仔、河貝村等範圍搜尋。

至昨晚（27日）再有市民發現一隻疑似比高犬在元朗橫台山一帶，隨即有熱心人出動搜索，更表示在漆黑環境見到疑似Chaco，曾呼喚牠，更出動傳心師向Chaco了解情況，並引述傳心師向相信是Chaco的狗狗溝通，獲狗狗回應，指剛才晚上其所在附近又有煙花響聲所以感到好驚，有出來找東西吃，但好肚餓，而且腳部受傷感到痛楚。不過亦有群組人員指出，25日最後發現Chaco所在地點在大欖涌水塘失去訊號，但距離橫台山不近，對其2日後現身行蹤位置感到奇怪；但熱心市民未有放棄，不少人已響應今日繼續尋犬。

群組管理員亦請行山人士幫手留意，包括大棠/大欖/河背/圓墩/田夫仔一帶。

尋犬資訊：

狗名：Chaco（又名七七）

屬性：比高犬、狗女（有晶片）

外表：黑白啡三色、臉上白色分界、白色尾尖

特徵：有灰色頸圈、金色圓形名牌、啡色GPS裝置

最後出現位置：25/1 早上6時大欖隧道收費者職員發現Chaco，由大欖涌郊野徑跑往大欖涌水塘。25/1早上7時，在大欖涌水塘失去信號。

重酬：1萬元

聯絡：何小姐 6080 4963

Jason 陳先生 6924 0036

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責任編輯：吳雋妍