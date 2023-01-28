【人財兩失】借錢辦浪漫婚禮滿足老婆　充闊佬男未夠2年離婚繼續還債

▲ 有男子借錢辦浪漫婚禮滿足老婆，可是未夠2年離婚仍要繼續還債。

結婚是人生大事，不少新人都希望能將婚禮辦得體面，留下一個美好的回憶。台灣有網民分享舊同學的經歷，指對方當年為了滿足老婆的慾望，不惜借錢辦一場浪漫的婚禮，可惜未夠2年就離婚，而這位同學仍要繼續還債，可謂人財兩失。

該名網民近日於facebook群組「匿名2公社」發帖，講述大學同學的憾事。當年大學同學與女友準備結婚，為了滿足女方「想要的儀式感」，於是借貸辦了一場老婆想要的婚禮。結果是︰

沒兩年離婚了，貸款還沒還完……

而且大學同學後來更得知，他的前妻又再婚了，正正是嫁給能滿足她儀式感的男人。女方渴望的儀式感不免要用金錢堆砌，長遠下去，不是充闊佬就能做得到。

最新影片︰

網民︰量力而為

帖文引起網民熱議，有女網民認為「儀式感」對於部分女子來說，就是非常重要，而且結婚一生只有一次，即使想婚禮辦得體面圓滿也不過分。不過，有網民批評這種想法是「韓劇看太多」，又認為「真正愛你的人，會心疼你花的每一分辛苦錢」。

此外，有更多網民指責男方，既然不夠錢，就不要辦超出預算的婚禮，留言「打腫臉充胖子」、「錯在於貸款結婚」、「總歸四個字『量力而為』」、「自己的問題怪誰，活該」、「婚禮貸款搞到兩年還沒還完，也是很厲害」、「自己口袋空空，還能騙一個女人結婚該偷笑了」。

婚後生活更重要

有網民覺得男方把離婚責任推卸給女方，「簡單的推給儀式感三個字解決不了問題」，建議他要對症下藥，才不會重蹈覆轍。另有人指出，婚後生活比婚禮當日更重要 ，認為「儀式不過就是個過場而已」。

其中一位網民分享了類似情況，她丈夫的哥哥也為了結婚而借錢，最後結婚4年就離婚了，更悲慘的是「到現在過了5年還沒還完貸款」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳