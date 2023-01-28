【獅隧擴建】港府料2025年動工　獅子山隧道2029年可3線行車

▲ 獅子山隧道正計劃進行擴建工程。（林世雄網誌）

政府計劃2025年動工擴建獅隧，運輸及物流局局長林世雄稱，隧道歷史悠久加上使用量極高，難免出現耗損，盼透過工程解決隧道結構日漸老化的問題及提升隧道設計，同時擴大隧道交通容量，將南北行各由目前的雙線變成三線行車。

林世雄稱，獅隧改善工程比興建一條新隧道更複雜，所需時間亦較長。為維持施工期間隧道的交通運作，需先建成新北行隧道管道以暫時替代現有的南行隧道管道，並完成轉駁水管工程，始能展開南行隧道管道的擴建工程。

政府亦需要遷移及重置行政大樓、通風大樓及隧道現有設施，包括機電系統、消防系統及隧道監測系統等。

由於隧道管內設置數條供應食水至九龍和港島廣大地區的主幹食水管，因此，在考慮隧道建造方法時，林世雄稱除了需要顧及隧道結構及行車安全，亦要確保食水管不受影響。

時間表方面，政府計劃今年向立法會申請撥款以聘請顧問進行首階段設計及工地勘測，以爭取於2025年動工，並於動工後4年啟用新隧道管道，及於啟用新管道4年後開放隧道至南北行各3線行車。

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責任編輯：吳卓峰