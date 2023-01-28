【重新出發】楊明找到新信仰由拜佛轉信主　跟樂易玲返教會崇拜決心改過

▲ 楊明找到新信仰。

藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，被判監18天。而他在去年冬至當日即西曆2022年12月22日入獄，判監18天即是應今年1月8月才刑滿，不過因為當日是周日，所以楊明可以「提早」一天在1月7日出獄。

經過今次教訓，楊明深切反省，早前公開道歉期間兩次鞠躬表達悔意，並表示不會再容許自己再做出同類事情，亦會每天都提醒自己以後要謹慎做人、認真工作，回饋社會。

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由拜佛轉信主

有報道指他近日深受朋友影響的他找到新信仰寄託，由求神拜佛轉投耶穌懷抱，除了飽讀聖經，更到教會做崇拜。

據知楊明深受官司困擾超過兩年，精神上飽受折磨，深居簡出變得低調，當時他更常到觀音廟求神拜佛，又指不時出入寺廟幫手掃地、執香等積功德。皆因他與女友莊思明本來是佛教徒，尤其楊明出事後，經常到寺廟求神庇佑，希望消災解難。

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感謝公司及樂易玲的幫助

不過有指年多前他受無綫高層樂易玲影響，接觸到基督教信仰，心靈逐漸變得平靜，過去一年更經常隨對方到教會崇拜。

其實楊明曾表示很感激公司對他不離不棄，更願意給他機會改過自身，特別是樂易玲不時朋友式從旁輔導，雖然亦曾嚴厲鬧醒他，但仍一而再給予翻身機會，不單讓他擔正新劇《一舞傾城》男主角，還排除萬難安排他到內地拍攝，每當他感到惶恐不安，總是鼓勵、開解他，足見非常疼愛他。

本身是虔誠基督徒的樂易玲，私下經常向他與莊思明傳福音，楊明早前也講過在獄中睇聖經，助他度過那段最艱難的日子。

▲ 樂易玲向莊思明及楊明傳福音。

親認返教會 莊思明在過程中得到領悟

對此，楊明接受傳媒訪問透露返了教會一年多，因以前讀教會學校，都有接觸過基督教：「依家返教會唱吓詩歌，輕鬆一下。」他自言未算虔誠教徒：「都係一路了解、認識，自己亦一直成長中。」

至於在工作方面，他表示等公司安排，暫時先休息一下。

而在男友身邊一直不離不棄的莊思明亦追隨男友的心靈信仰：「我哋依家係基督徒，但未受洗。」

她指年前一位好朋友帶他們返教會，當時她抱着見識及接觸的心態：「返到教會有一種好平靜、好平安嘅感覺，之後個朋友一直帶領住我哋，介紹咗好多基督徒同牧師畀我哋識，每個人都對我哋好好，亦畀咗好多鼓勵我哋。」思明續指在過程中有很多領悟，身心平靜不少。

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