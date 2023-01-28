【懷孕悲劇】孕婦誤信媽媽谷意見腹部劇痛不求醫　1周後「見紅」證BB無心跳

▲ 有孕婦誤信「媽媽谷」意見，腹部劇痛不求醫，一周後「見紅」BB無心跳。

時下不少親子討論區或「媽媽谷」提供大量育兒資訊，更有不少港媽在網上分享自身經歷，吸引不少新手爸媽在網上「取經」。不過，一名港媽日前在討論區出帖，道出最近媽媽谷發生的一個悲劇。

她引述一名準媽媽因腹部劇痛而在媽媽谷求助，未幾一眾媽媽谷友迅即「三姑六婆」上身，認為疫情下孕婦應避免到醫院求診，沒料到該準媽媽竟聽取谷友建議，沒有立即到醫院求醫，寧願忍痛在家休養。詎料，準媽媽一周後病情突然惡化「見紅」入院，最終醫生證實胎兒已無心跳。該名港媽形容事件是一個悲劇，認為網民意見只供參考，新手爸媽切勿亂信網民意見，她又寄語網民不應「醫生上身」，以免再有悲劇發生。

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谷友勸避免疫下到醫院

該名港媽事主於本周四（26日）在「親子王國討論區」，以「媽媽谷的悲劇」為題發帖，憶述兩周前於一個「媽媽谷」WhatsApp群組內，看到一名正懷孕的準媽媽留言指自己腹痛難當，形容「痛到俾人打咁瞓唔到」，遂在群組內諮詢谷友意見。未幾，一名谷友媽媽表示，準媽媽肚痛是因為子宮正在擴張讓胎兒長大，認為「痛好正常」；另一名媽媽則推測準媽媽可能罹患子宮肌瘤，因此在懷孕期間出現肚痛。

事主則留言表示，群組內大部分谷友都不是醫生，建議該名準媽媽應盡快前往急症室求診，相信孕婦的輪候時間不會太久，卻遭群組內的其他媽媽們留言不認同。

其他媽媽即刻七嘴八舌，話而家疫情喎，梗係唔好去醫院/咁多菌，分分鐘要你住院，喺醫院過年。個媽媽聽完，話咁佢喺屋企唞吓先。咁佢都咁老定，我就收聲唔再勸佢睇醫生。

準媽媽忍痛1周失胎兒

事主表示，豈料一周後時值農曆新年期間，該名準媽媽半夜突然肚痛兼下體不停流血，因此她立即到急症室求診。經檢查後，醫生證實胎兒已失去心跳，「仲問佢點解痛咗成個星期先睇醫生。早啲入院未必救得番BB，但起碼多個生存機會」。

事主得悉該準媽媽的經歷後感慨萬分，形容此事是「媽媽谷的悲劇」，她認為網上出文諮詢網民意見，網民的經驗只能當作參考，當事人應按自己實際情況作出判斷，決定自己是否有需要求醫。她又寄語網民不應「醫生上身」，阻止他人到醫院求診。

網上言論冇錯唔使負責任，但如果人哋出咗事，自己會安心嗎？

不少網民看畢帖文後均認同事主的看法，又認為準媽媽有最終選擇權，若自覺身體有不適，理應盡快求醫聽取專業意見，網民的意見言論只能參考，聽取意見後應自行分析，不能照單全收，「其實痛得，就已經有問題。唔去醫院，宮外孕的話，會無命。」；另有網民慨嘆說，「有專業資格嘅人就唔敢輕易在大谷裡面說話 ，冇專業資格的人就俾一大堆『好專業』意見」，認為現時不少「媽媽谷」都有太多非專業意見，可惜仍有很多人仍然選擇照單全收。

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責任編輯︰王明芳