【放毒害狗】佐敦狗公園抛朱古力疑毒狗　黑心男遭拍片斷正竟辯解︰玩下咋

▲ 黑心男於佐敦狗公園抛朱古力疑毒狗，遭拍片斷正竟辯解「玩下咋」。

朱古力雖是人類喜愛的甜點，但是對狗來説是毒藥，其所含的可可鹼和咖啡因可引致狗隻震顫、心律異常等，嚴重可致命。近日有愛狗女子於網上發文，她轉載一段「斷正」影片，公審有陌生男子疑想用朱古力毒害狗隻，片主質問後，發現男子手中膠袋內藏一排朱古力，男子更辯稱「玩下咋」。

該名愛狗女子於facebook群組「狗狗義工組」發文並附影片，描述涉事男子外貌特徵，身高約178厘米、戴黑色粗框眼鏡、短髮，皮膚有濕疹、紅色敏感皮膚，指出「此人不止一次故意把朱古力拋進佐敦狗公園」，呼籲狗主們要小心及廣傳事件。

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影片時長約6分鐘，男片主一直跟拍一名穿灰黑色外套、長褲和波鞋、戴黑框眼鏡， 以及手拿著白色膠袋的男子。片初見到該名男子一直在公園徘徊，片主喝斥男子，「佢掟啲朱古力入嚟呀，咪行住呀你」，並聽到旁邊有把女聲稱正在報警。隨後片主發現地上有朱古力，便立即指著說「呢度一嚿」，男子隨即上前拾起並掉入垃圾桶，片主繼續激動地爆粗指「有冇搞X錯呀你，你知唔知狗食X咗會死㗎」。

片主又指著男子的膠袋怒斥「你嗰啲乜嘢來㗎？我懷疑你嗰啲嘢係有毒㗎，你攞出嚟睇下」，男子未有拒絕，拿出袋中物件並說是「新買」，更拿出一排朱古力。片主見狀即問「你變態㗎，吓？」，男子辯稱「唔係呀，玩下咋」，片主聞言斥責「玩下？咁大個人，玩乜X嘢呀玩，咪X走呀你，你解釋清楚呀陣間，你離X譜㗎咁大個人」。其間還聽到有把女聲於報警期間聲稱有寵物吃了朱古力。

接著片主指出不至一次見到該男子在公園外拋朱古力入園內，男子亦未有再作出辯解，一直默默在行人路徘徊，四處觀察草叢，疑似想找回自己拋入公園內的朱古力。片主繼續跟拍男子，並向在場經過圍觀的狗主廣傳男子惡行，有把女聲斥道「新年流流，心地咁差！咁差就唔該走啦，唔鍾意狗就唔好入嚟啦，呢度狗公園嚟㗎嘛」。

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片主質問男子「你知唔知食朱古力會食死啲狗㗎？」，有把女聲附和回應「佢梗係知啦，唔知點會掉呀？」，女子更說該名男子之前也曾拋狗隻不可進食的午餐肉入公園內，「你個人咁黑心嘅」。片主亦跟著怒斥「咁大個人，新年流流，就算唔係新年流流你都唔係咁啦話？一啲愛心都冇，啲狗會咬到你咩？」。女子接著批評男子「你禽獸都不如呀大佬」，又嘲道「我畀啲毒藥你食之後同你講玩下」。最後片主說了句，「你搵清楚，一間食死啲狗」，影片就此完結。

帖文發出後引來一眾愛狗網民嘩然，紛紛留言批評涉事男子的做法，「真係黐鬼線」、「心理有問題，正垃圾」、「作為男人影衰曬，作為一個成年人，連小動物都容不下，枉為人，不知所謂」、「我就唔信佢唔知朱古力有毒，好餵唔餵就偏係用朱古力」。

不少網民大讚片主伸張正義，「多謝呢位男狗主伸張正義，呢啲賤人唔畀啲教訓佢係唔會知錯」、「多謝男士發聲！呢個人好危險，流浪狗或貓都有機會俾呢種人傷害」、「好彩呢位男狗主身張正義，挺身而出，其他狗主應該要齊心啲，唔好放過呢啲變態。」同時提醒，「最好去狗公園或散步時唔好掛住睇手機同吹水，要一眼關七，留意周圍環境，因為實在太多呢類變態。」

隨後有在場圍觀的網民留言表示，警察到場後只作出口頭警告，並沒有拘捕。

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責任編輯︰羅嘉欣