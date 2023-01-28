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【內地發展】春運未見爆發新一波疫情　梁振英鼓勵港人往內地了解發展

社會 11:32 2023/01/28

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全國政協副主席、前特首梁振英今（28日）在電台節目稱，農曆年期間大批民眾於全國走動，未見引起新一輪疫情，令人放心料生活可復常；他鼓勵港人到內地盡快了解最新發展。

他指出，近日內地公布的旅遊數字使人振奮，早前他亦先後到訪海南和黑龍江，眼見當地酒店業興旺。下月他將聯同29個商會多名代表前往南沙，盼粵港雙方透過參觀交流，了解彼此機遇，並透過今次行程說服對方，可互相派員長駐兩地。

梁振英相信，本港與內地會再放寬核酸檢測等要求，鼓勵港人到內地了解新發展。他指出，內地這3年雖然有疫情，但變化很大，認識上首先要追上最新形勢。這3年下來他自己觀察，其實內地發展很快，幅員廣大，在香港無論參加研討會或看媒體報道，得到信息量全面性及深入程度，是遠遠不及自己在內地所見，強調百聞不如一見。

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責任編輯：吳卓峰

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