【再派錢？】陳茂波稱派消費券要睇餸食飯　可研究聘用外傭設免稅額

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新一份財政預算案下月發表，財政司司長陳茂波被問到會否再派消費券，他回應指要「睇餸食飯」，暫仍未下定論。

陳茂波稱，過去兩年因疫情、經濟下行，很多市民壓力很大，整體政策逆周期希望減輕壓力，每次做也花不少錢。這段時間聽到不同聲音，有市民贊成、亦有不少人反對。

他續稱，總括而言，有些政策需要調整，不可以像以前般那麼大力度做，但現階段暫時未有定論如何做，仍正留意經濟情況。 被問到是否即使派也未必派1萬元、5,000元也未必有時，他回應稱，在座見到有些朋友，若持家要買菜，環境不好，也要看著「荷包」，要睇餸食飯。

被問到預算案對中產的支援，陳茂波表示，明白中產家庭壓力很大，過去有不少措施協助中產，包括租屋扣稅，又增加及拉闊稅階等。他認為聘用外傭設免稅額可列入研究，但也有人關注應如何處理聘用本地傭工，會否執行上會變得繁瑣。

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責任編輯：吳卓峰