【癌症殺手】床戰被男友摸胸竟意外救一命　女子求醫揭患乳癌二期

▲ 床戰被男友摸胸摸出硬塊竟救一命，女子求醫揭患乳癌二期。

乳癌是女性最容易罹患的癌症之一，因此女性要時刻留意自己的乳房狀況。台灣一名男子近日在網上發文，指自己在與女友發生性行為時習慣撫摸對方的胸部，但某次卻意外摸到硬塊感，女友求醫後證實患上第二期乳癌，目前正接受治療。

該名台灣男生在「Dcard」討論區發文，指與女友進行性行為時都會習慣摸對方的乳房，但在某一次過程中，卻意外摸到硬塊感。然而詢問女友時表示不會疼痛，男生便感到奇怪，遂與女友看醫生。求醫證實她患上第二期乳癌，女友得知後亦心情低落。目前他正在陪伴女友進行後續的癌症治療，並最後在文中呼籲女生或女性伴侶要定時檢查身體有否異狀，「如果有請盡快求醫」。

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帖文引起了網民對乳癌的討論，大讚男生能夠及時發現，「你好棒！馬上轉發給男友請他多多留意，祝你的女伴早日康復」、「樓主好棒！建議各位女孩（男孩也要提醒女友）真的要定期去醫院做乳房超音波檢查」。

有網民表示大多的乳癌患者都是由伴侶發現的，「我姑姑也是被姑丈摸到硬塊覺得怪怪的，後來也是乳癌三期，馬上切除，還好命有回來」、「醫生說很多乳癌患者都是另一半發現硬塊的，女生還是要多自我檢查比較好」；亦有不少網民建議「女生每年都可以去做個乳房超音波」、「真心建議所有女生都應該養成定時檢查的好習慣，尤其有家族史的、纖維囊腫的，定期回醫院追蹤」。

乳癌初期大多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

本港臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾受訪，指出12個可能出現的乳房病變情形︰

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她表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

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責任編輯：羅嘉欣