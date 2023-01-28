【揚威海外】公共衞生專家潘烈文獲國際獎項　指榮幸跟國際合作對抗傳染病

▲ （HKU Medicine fb）

港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文，昨晚獲得「巴斯德研究院網絡 - 路易·巴斯德LP200獎」（Pasteur Network LP200 Prize）。



潘教授對於獲得此項殊榮深感榮幸，稱有很多人一直為對抗傳染病而努力，很榮幸可以跟他們合作，一同致力改善公共衞生。相隔兩世紀，巴斯德精神仍然極具感染力。



潘教授是港大醫學院公共衞生學院教授，同時也是香港大學-巴斯德研究中心的聯席總監，巴斯德網絡成員。他是一名病毒學家和公共衞生科學家，致力研究流感病毒和冠狀病毒等新興病毒。

為慶祝路易·巴斯德（Louis Pasteur）誕辰200周年，巴斯德研究於2022年設立了5個科學獎項，旨在表彰於生物醫學、公共衞生或創新領域中體現巴斯德精神的醫學領袖。LP200獎項為5個特設獎項之一，國際評委會由法國科學院榮譽永久書記Pascale Cossort擔任主席，成員包括2位諾貝爾獎得獎者，頒獎典禮昨夜（27日）在巴黎舉行。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰