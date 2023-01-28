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【揚威海外】公共衞生專家潘烈文獲國際獎項　指榮幸跟國際合作對抗傳染病

社會 12:55 2023/01/28

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（HKU Medicine fb）

港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文，昨晚獲得「巴斯德研究院網絡 - 路易·巴斯德LP200獎」（Pasteur Network LP200 Prize）。

潘教授對於獲得此項殊榮深感榮幸，稱有很多人一直為對抗傳染病而努力，很榮幸可以跟他們合作，一同致力改善公共衞生。相隔兩世紀，巴斯德精神仍然極具感染力。

潘教授是港大醫學院公共衞生學院教授，同時也是香港大學-巴斯德研究中心的聯席總監，巴斯德網絡成員。他是一名病毒學家和公共衞生科學家，致力研究流感病毒和冠狀病毒等新興病毒。

為慶祝路易·巴斯德（Louis Pasteur）誕辰200周年，巴斯德研究於2022年設立了5個科學獎項，旨在表彰於生物醫學、公共衞生或創新領域中體現巴斯德精神的醫學領袖。LP200獎項為5個特設獎項之一，國際評委會由法國科學院榮譽永久書記Pascale Cossort擔任主席，成員包括2位諾貝爾獎得獎者，頒獎典禮昨夜（27日）在巴黎舉行。

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責任編輯：吳卓峰

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