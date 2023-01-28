【After Class】姚焯菲抵新西蘭開直播報平安　Chantel被指發福自爆胃口變差

▲ chantel同大家報平安。

16歲姚焯菲（Chantel）於2020年參加第一季《聲夢傳奇》奪得亞軍後出道，更與炎明熹、鍾柔美、詹天文組成女團After Class，可謂明日之星。

早前一直有指她將會飛到紐西蘭升學，日前大年初三（1月24日）她便低調出發，其家人及好友到機場送別她，有傳媒更拍到她當場淚崩，可見她非常不捨。

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開直播報平安

到埗三日後，Chantel相當識做在社交網開直播報平安，更分享到達當地的情況。

現時她仍然居住在酒店，未搬入宿舍，又指即將開學，亦已經與有些同學見面。而Chantel來到紐西蘭的最大感受是發現雖然當地天氣很好，經常都可以看到藍天白雲，但正值夏天的紐西蘭其實氣溫亦相當清涼。

▲ Chantel開直播報平安。

被網民指肥了不少

由於當地時間比香港快5小時，姚焯菲表示自己仍然有時差，經常躺上床碌三小時才能入睡，加上不知是否還未適應，這幾天的胃口變得較差，食量明顯比在香港最少了很多，但最她笑的是有不少網民留言指Chantel肥了不少，Chantel看到後立即崩潰掩面，還反駁一句：「我已經冇食咁多嘢喇！」

未有放低幕前工作

雖然Chantel即將要投入紐西蘭的校園生活，惟她仍未放低幕前工作，更在直播中透露自己在飛之前已經灌錄了四首歌，當中包括有獨唱和合唱，更表示不習慣沒有工作的日子，似乎暗示After Class未有因為她離港升學而解散。

期間有網民問她有否很掛念「小菲象」，Chantel高呼「好掛住小菲象」相信一班粉絲聽後心都甜。

另外，Chantel亦預告在復活節就會回港放假，更笑言回港後一定會再到迪士尼玩！

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