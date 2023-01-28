【家庭悲劇】照顧腦病患癌女兒38年　年邁母身心俱疲殺女後圖輕生

▲ 南韓一名母親照顧腦病患癌女兒38年，身心俱疲下殺女後圖輕生。

如果家有長期病患的子女，父母擔起照顧者角色，所花的心力難以估計，他們的心理健康同樣需要被關心。南韓一名母親照顧患上腦病的女兒長達38年，她多年來悉心照顧孩子而身心俱疲，加上女兒去年不幸確診癌症，她難抵壓力，最終毒死女兒後自殺不遂。

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悉心照顧長期病患女兒

綜合南韓傳媒報道，首爾仁川一名64歲的婦人育有一對子女，其大女兒出生後患有腦部病變及癲癇症，多年來不僅不會說話，而且無法自理，起居飲食完全依賴媽媽照顧。丈夫因生計長期外宿，夫妻基本上過著「分居」的生活，婦人亦如「偽單親」，一直獨力照顧子女。

這個狀態維持了三十多年，禍不單行，去年1月女兒確診患有大腸癌第三期。原本婦人長期照顧患病女兒已身心疲累，再接到她罹癌的噩耗，遭受極大的打擊，因而消極地想到了結一切。去年5月，她決定先下藥毒死女兒，之後自己服用安眠藥輕生。最終她被送到醫院搶救，得以保命。

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兒子求情盼輕判媽媽

去年12月，檢方向法院請求判處婦人12年徒刑。婦人的兒子向法官求情指出，媽媽38年來盡心盡力照顧姊姊，即使姊姊未能以言語表達，但媽媽從不嫌棄她，當她如珠如寶般愛錫。媽媽每日勤為女兒洗澡、穿上整潔的衣服，確保她身上不會傳出排泄物的惡臭。

兒子亦提及姊姊患癌後，雖然媽媽更加辛苦，但她對化療仍抱有希望。只是後來得悉女兒不能再進行化療，有感母女的痛苦將會持續。兒子在法庭上稱，「姊姊很可憐，但媽媽也很可憐。」

至於婦人在法庭上痛哭自責，「我是未盡責的壞媽媽，我應該跟著女兒一起死」，她對女兒離世，自己卻倖存感到愧疚。本月19日，法院判處婦人3年徒刑、緩刑5年，認為照顧者身心痛苦，這次悲劇難以只向被告追究責任。

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責任編輯︰王明芳