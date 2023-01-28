【冷血主管】打工仔急請喪假處理外公身後事　遭上司炮轟︰下次有事提早講

▲ 有打工仔急請喪假處理外公身後事，卻遭上司炮轟。

當身邊有至親離世，心情一定十分難受。假如在世親人請喪假時，仍遭無情上司的連番刁難，情況儼如在傷口上灑鹽。有一名打工仔在網上討論區發文，表示日前得悉外公突然過身，已即時禮貌地告知上司急需請假數日，以處理外公的身後事。豈料，上司不僅沒有一句慰問，竟然連番炮轟事主沒安排好休假，令事主無言以對。事件引起網民連番討伐，狠批上司不近人情。

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該名打工仔日前在網上發文，展示自己向上司請喪假的對話紀錄。該打工仔無奈地說，他的外公當晚去世後，已立刻向上司申請休假，禮貌地表明需要請假大概兩、三日，以協助處理家中各種事宜。沒想到，竟然會遭到上司連番砲轟，要求他下次合理安排好休假。該上司又強調自己並非不講道理，而是工種原因，員工都不應該有「超休」行為。

這次體諒你確實家裡有急事，我這次允了，下次有事情，請提前做準備。

事件曝光後，引起網民熱烈討論。不少網民看畢對話都大翻白眼，多名網民揶揄這位上司行為冷血，「我還能預料家裡誰明天得死啊？」、「我想起我們部門一個同事說自己爺爺病危，需要請假回家，經理不同意，還跟他說能不能讓他爺爺再堅持堅持」、「我讓我外公晚上再同您請個假，您別睡早了」。

另有網民認為這類不講道理的上司愈來愈多，「當你們覺得離譜的時候，更離譜的是，這種上司還挺多的」、「不能說是十分相似，只能說和我上級一模一樣了」。

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責任編輯：羅嘉欣