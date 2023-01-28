【家教欠奉】奀皮仔擅闖整爛$5800化妝品　鄰居上門索償不果用一招反擊

▲ 奀皮仔擅闖整爛$5,800化妝品，鄰居上門索償不果用一招反擊。

每逢過年過節上門拜年，總會重演親戚放任孩子肆意破壞屋主「財產」的慘劇，歷年來一系列「生仔要考牌」的悲劇，足以嚇怕一眾動漫迷或模型發燒友。近日一名女子在抖音分享無妄之災的經歷，回鄉過年時慘遭鄰居小孩擅自闖入她的房間，並把她放置房間內價值約5,800港元的化妝品全數催毀。

事主怒不可遏登門與孩子的父母理論，沒料對方竟然耍無賴堅拒賠償，令她一怒之下決定「出狠招」，即場拿起鄰居家中的煮食用具瘋狂亂擲，成功迫令對方「轉軚」主動賠償約2,900港元。

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家長拒絕賠償

這條抖音短片由一名從事化妝品生意的王姓女子上載，講述本月18日回到安徽淮北老家過年時的無妄之災。她指，由於她必須趕緊完成手頭上的工作，因此把準備用作測試的化妝品放在自己的房間後，便外出工作。王女解釋，老家的房間日久失修，她的房門無法上鎖，她預期只需半日時間便可完成工作回家，故沒有在意房門未能上鎖的事。

然而，計劃總趕不上變化。趁著王女外出期間，鄰居年約10歲的孩子竟擅自闖入她的房間，並把她準備用於測試的唇膏、粉底及碎粉全部搗亂。王女回家後驚見情況，當下經已怒不可遏，保守估計損失金額高達人民幣5,000元（約5,800港元）。

當王女得知是鄰居小孩所作所為後，便立即上門與鄰居理論。對方家長竟偏袒自己的小孩，對於小孩弄壞東西一事拒絕承認和賠償，甚至無賴地怒斥她多事。

你這些化妝品都不用錢，都是人家給寄的，大家都是鄰居，小孩想玩幾個怕甚麼？

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面對鄰居蠻不講理、徹底耍無賴的態度，王女忍不住發飆直接拎起鄰居家中的的東西瘋狂亂擲，最後鄰居被王女當堂嚇窒，趕忙阻止及主動向王女賠償人民幣2,500元（約2,900港元）。王女事後回應指，自己介意的並不是金錢的問題，單純是家長教育小朋友的問題，「我覺得各位家長一定要重視小朋友的教育，不能因為他年紀小，就隨心所欲隨便損壞別人的東西」。

不少網友看畢短片後，認同父母有責任教育孩子，小孩搗亂後亦有需要承擔責任。有網民表示，「孩子亂翻別人東西是毛病，大人教育的問題」、「我結婚時，我大姑的外孫女偷我和我伴娘的東西，被我當場抓包」、「怎麼可以隨便進人家屋呢？教養很重要」。

不過，由於最近內地網路接連出現多宗類似事件，不少網友質疑該名女子似是自導自演，目的是想增加網絡流量。

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