【食用安全】8旬嫲嫲唔識字誤將狗糧當朱古力豆　街坊試食被孫女及時阻止

▲ 8旬嫲嫲唔識字，誤將狗糧當朱古力豆派給街坊試食，幸好被孫女及時阻止。

狗糧和朱古力豆外形相似，近日湖南一對孫仔女由廣東回鄉過年時拿了一袋狗糧，不識字的嫲嫲以為是廣東特產，便當作朱古力豆拿出去請街坊吃。結果孫女落樓見一群人「一人抓一小把」在吃，她即時制止，而嫲嫲知道真相後哭笑不得。

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綜合内地媒體報道，事發於湖南永州市，周先生及其妹妹今年一起回鄉與嫲嫲過年時，重提暑假從廣東帶了包狗糧回家一事。由於嫲嫲不識字，以為是廣東特產，便當成朱古力豆出門去請街坊鄰居吃。周先生拍下影片分享，從中見到枱面上零散放著幾粒狗糧，另外還有一整碗狗糧，影片更拍下了嫲嫲知道真相後哭笑不得的樣子。

周先生接受內媒訪問時表示，妹妹當時由樓上下來，見到嫲嫲和鄰居們便問「你們在吃甚麼？」鄰居說「你哥帶回來的，你不知道嗎？你奶奶說是朱古力豆。」妹妹於是上前查看，才發現一群人正在吃的是狗糧，馬上制止讓他們別吃，「他們全部在那裡笑個不停」。

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原來嫲嫲以為狗糧是朱古力豆拿出去叫街坊們一起試吃，周先生爆笑稱幸好妹妹發現得早，否則「一包狗糧就被他們吃完了」。事後街坊們的身體沒有出現任何問題，只是試吃時奇怪為何這個廣東特產不甜又不酸，嫲嫲知道真相後哭笑不得。

一眾網民爆笑，「街坊鄰居也沒有識字的？」、「裝在不鏽鋼盤裡，還真像」。有養狗的網民解釋，狗糧其實沒甚麼味道，不同牌子可能味道不同，品質好的「營養和衛生比人類零食放心多了」、「狗糧人是可以吃的，而且很健康」、「狗糧我嘗過，比較硬，人可以吃」。

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責任編輯︰羅嘉欣