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【ViuTV女神】沈殷怡遊泰國狂晒性感照超吸睛　Shirley懶理形象騷雙下巴自嘲多肉【多圖】

娛樂 17:24 2023/01/28

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熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

Shirley有好多靚相分享！

「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）憑節目《美女郊遊遊》而火速彈起，加上平時不時在社交網大晒靚相，成功俘虜不少宅男的心。

【ViuTV女神】沈殷怡擁多個名袋總值至少6位數　女神Shirley具觀眾緣不怕被標籤【多圖】

遊泰國派福利照

近日Shirley趁有空與家人齊齊到泰國旅行，向來識做的她當然有在網上分享美照大派福利。相中所見Shirley到了布吉島享受大自然，穿上背心短褲的她，盡顯「Big」爆上圍以及白滑長腿，吸精十足！

隨後，她更親親大象，又幫大象洗白白，玩得超開心。此趟旅程Shirley指是Family Trip，又分享與家人合照，並留言：「時隔三年無一齊去旅行，感覺這種天天黏在一起的日子，還是偶爾需要的。」

真係震撼眼球！

懶理女神形象

除了大晒不同美照外，Shirley亦懶理女神形象，在IG限時動態低炒自拍雙下巴短片，留言表示：「唉你哋要知道有肉的人，真係全身上下都係肉，無一倖免…」真女神果然是不怕自毁形象！

日前，Shirley已由布吉抵達曼谷，不少網民期待她有更多美照讓大家眼睛吃「冰淇淋」！

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醉心演藝業

Shirley出生於律政家庭，父親是前律政司副刑事檢控專員沈仲平。就讀名校的她，憑香港中學文憑試4科5**成績，考獲全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，並於畢業後返港入讀香港中文大學法學碩士。

但畢業於法律系的Shirley卻較喜歡演藝業，她曾於2014年參加中國地球小姐且獲得冠軍，於2018年加入ViuTV，同時成為該台重點力捧女藝人之一。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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