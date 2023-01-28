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李幸倪MV破百萬views找數開音樂會　Gin Lee有意演戲：想做武打明星

娛樂 16:34 2023/01/28

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Gin「找數」舉行《Gin Lee New Beginning Music Live 2023 》。

李幸倪（Gin Lee）轉會後推出首支作品《Dum Dum》MV上架4日便突破一百萬點擊率，成績驕人。

Gin早前亦於社交平台宣布，MV到達一百萬views便舉行網上音樂會答謝樂迷。昨晚（1月27日）Gin「找數」舉行《Gin Lee New Beginning Music Live 2023 》，約一小時的音樂會共唱9首歌曲，聽得現場樂迷如癡如醉。

這次音樂會選址學校圖書館，是Gin的主意：「喺構思呢個答謝大家嘅音樂會時，我好希望搵一個同以往唔同、又或者所有歌迷印象中會做音樂會嘅場地，既然大部份人成長嘅地方都喺學校，就提議可唔可以搵到一個好靚嘅圖書館呢？所以今次音樂會特別揀選咗一間學校裏面嘅圖書館。」

音樂會甫開始，Gin便以方大同的《愛愛愛》、陶喆的《普通朋友》及Justin Bieber的《Yummy》為音樂會打開序幕：「今日揀咗一啲同我成長過程好有關係嘅歌，頭兩首歌係方大同同陶喆，我細個返學嘅時候係非常之喜歡佢哋嘅歌，亦都係我好好嘅學習對象。」

Gin分享生活日常

Gin表示，已有一段時間沒跟大家見面，十分掛念一眾樂迷，休息後決定重新出發，並決定一定要舉行網上音樂會，跟樂迷互動一番。所以音樂會上，特設問答環節，讓歌迷update一下Gin的近況。

歌迷都對Gin的日常生活十分感興趣，問她如何跟貓咪「杏仁糊」相處、又問到最近煲甚麼劇。她透露，家姐推介《Wednesday》，於是一口氣看完整部劇集。隨後便唱出最近大熱劇集《First Love》的同名主題曲及自己初出道時歌曲《今天終於一個回家》。

除貓咪、煲劇，歌迷又問到護膚秘訣、減肥斷食等話題，Gin都一一解答，有歌迷問會否舉行大型演唱會時，她表示計劃當中，亦提到除音樂，亦對演戲感興趣，不過先要做好音樂：「因為實在有太多嘢喺音樂上想同大家分享。」提到電影，笑謂從小喜歡看動作片，更想過當武打明星。

Gin又被問到如果MV達到二百萬views會否再派福利？她爽快答應：「好呀，咁大家就要再睇多啲我嘅MV啦，到二百萬時，我就會再公佈有乜嘢彩蛋俾大家。」

最新影片推介：

希望更靚更勇敢

最後一條問題，歌迷問到以一句說話對一年後的自己說，Gin謂：「我希望一年後嘅我更靚、更勇敢，少啲顧慮、少啲fear，做自己多啲！可以再開心啲，同埋健康。睇番一年前嘅自己就會覺得，good job！呢一年做得好！我希望一年後嘅自己係會feel proud of myself。」

Gin並特別以重新編曲的《Dum Dum》，為音樂會畫上完尾句號。

撰文 : TOPick柴犬出動

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