【給十九歲的我】英華女學校師生為紀錄片誓師　導演張婉婷：冇諗過咁多人支持

▲ 英華女學校師生出席《給十九歲的我》誓師大會。（湯致遠 攝）

港產片《給十九歲的我》今天（1月28日）於英華女學校舉行誓師大會，導演張婉婷和片中女生「雀仔」倫凱頤、「阿佘」佘麗薇、「Madam」羅曉淳、馬燕茹、「Head Prefect」陳可兒（Shirley）齊齊現身，聯同一眾幕後工作人員聚首跟傳媒見面，場面熱鬧。

該紀錄片被拍的幾位女生分別講感想，當中「阿佘」佘麗薇說：「新校舍好靚，冇讀過有啲遺憾，有啲嘢係整定。睇返自己成長咗好多，接受過去嘅自己，消化後調整心態，唔再糾結並Move On。」

至於馬燕茹呼籲師妹要好好享用新校舍，「不是第一次來，不過不是很熟悉。睇影片係我反思嘅時間，需要沉澱同反思自己嘅經歷。」

▲ （左起）馬燕茹、羅曉淳、張婉婷、佘麗薇、倫凱頤、陳可兒。（湯致遠 攝）

不忘初心

另外，「雀仔」倫凱頤亦有感而發：「前人種樹，後人乘涼。重看影片時看回我和爸爸的交流，以及看到與父母的關係。」

同時，「Madam」羅曉淳謂：「片內有很多熟悉的臉孔，都是生命中的一部分，是個人的歷史，以前和現在都是連在一起，不過最重要是自己的初心，以及未來。」

▲ （左起）陳可兒、羅曉淳、倫凱頤、馬燕茹、佘麗薇。（湯致遠 攝）

張導多謝觀眾支持

而「Head Prefect」Shirley透露：「專登喺新校舍行咗一圈，𠵱家嘅英華女生好幸福，唔係指物質上再回望都有好多回憶。紀錄片嘅意義不在票房上，當中嘅人同事成就影片，嗰10年所經歷嘅每一件事會令你要去改變，有機會分享『愛人如己』。當中紀錄咗我同阿佘嘅友誼，亦有同Madam嘅不和，如何成就同經歷。」

見證這班女孩成長的張導，現在再看這班女生，不禁感慨道：「已經變成熟的女子，冇諗過咁多人會睇條片，當初只係希望唔好太差、有人肯發行，冇諗過咁多人支持。」

記者：梁樂欣